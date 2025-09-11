Slušaj vest

Porodica Matić danas ima veliki povod za slavje. Ćerka Saše Matića i njegove supruge Anđelije, slavi punoletstvo.

Tara, je jedna od dve naslednice pevača, a danas se u jednom restoranu u srpskoj prestonici organizuje gala slavlje povodom posebnog dana za porodicu Matić.

Ekipa Kurira nalazi se na licu mesta, pa vam sada prenosimo kako izgleda dekoracija i sala u kojoj će biti upriličeno veselje, gde se očekuje veliki broj zvanica.

Saša Matić o ćerkama

Saša Matić progovorio je nedavno o ćerkama, a Aleksandra i Tara važe za prave lepotice i uvek dobiju mnoštvo komplimenata kada se sa ocem pojave na javnim događajima.

Starija ćerka Aleksandra studira u Španiji, dok mlađa, Tara, završava srednju školu, a sada je pevač progovorio o njihovom odrastanju i otkrio da li je bio strog.

- Nisam ja imao vremena da budem strog. Ne pamtim da sam ih uspavao kada su bile male. Bio sam ja autoritet. Retko pričam o tim stvarima, znalo se kod mene šta može, i da su se neke stvari rešavale sankcijama. Nije bilo batina. Supruga ih je izvela na pravi put i one su takve zahvaljujući njoj - rekao je Sale, koji je na konstataciju da su njegove naslednice toliko lepe da bi mogle da krase naslovne strane modnih časopisa rekao:

- Nemoj molim te, života ti nemoj. Znate li vi kada idemo na neke proslave gde su mediji to je drama pola dana, polemika da li moraju, jel mogu kasnije, da uđu na drugi ulaz i ja volim što je to tako. Ako moram ja da sam u medijima, one baš i ne moraju.

Ipak, kada je izbor partnera u pitanju, Matić ne želi da se meša u odluke svojih mezimica.

- Neću, to je njhova stvar, njihov izbor. samo kada njoj je dobro, onda dobar sam i ja - govorio je za Grand nedavno.