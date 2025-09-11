Slušaj vest

Naime, Saša i njegova supruga zakupili su ekskluzivnu salu u prestonici, smeštenu na Novom Beogradu, a kako se pre nekoliko dana spekulisalo, na proslavu je pozvano čak 700 zvanica.

Pevač Saša Matić danas, 11. septembra, organizuje gala slavlje povodom 18. rođendana svoje ćerke Tare

Ambijent svečane sale ostavio snažan utisak na prisutne — raskošna dekoracija, pažljivo osmišljeni detalji i sofisticirana atmosfera činili su prostor zaista očaravajućim, a među prvim zvanicama našao se Tarin stric - Dejan Matić i njihov otac Zoran Matić.

"Imale su svoje detinjstvo"

Pevač sa suprugom Anđelijom ima dve naslednice Aleksandru i Taru, a o njihovom odrastanju je svojevremeno ovako pričao.

- Nisu one mene nešto kopirale, imale su svoje detinjstvo, ja svoje. Odrasle su u velikom gradu, po nekim drugim pravilima. Danas se mnogo brže živi, tehnika je napredovala, društvene mreže... One su nam mnogo pomogle, ali i mnogo oduzele. Ko hoće da zna, zna šta sam ručao, večerao... To je jedno od nepisanih pravila. Ja sam dosta imao usporenije detinjstvo i život. Pre dvadeset, trideset godina, i mi deca smo živeli sporije. Danas deca žive tako da moj prijatelj se žalio meni da ima dete od deset godina, a nema vremena da odgleda film do kraja, vodio je dete kod psihologa. To je, prosto, takvo vreme danas - rekao je ona jednom prilikom, pa dodao:

- Mislim da sam, što se tiče tih strahova, završio. Kad je bilo najgore, ja obično nisam bio tu. Nije bilo nekih teških situacija, supruga se nosila sa tim, dobro to hendluje i dan danas. Koliko sam provodio vremena sa svojom decom, mogli su i u popravnom domu da završe. Bilo bi mi možda žao da su one drugačije, ali hvala Bogu, nemamo za čim žaliti.

