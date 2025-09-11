Slušaj vest

Pevač Saša Matić danas, 11. septembra, organizuje gala slavlje povodom 18. rođendana svoje ćerke Tare.

Naime, Saša i njegova supruga zakupili su ekskluzivnu salu u prestonici, smeštenu na Novom Beogradu, a kako se pre nekoliko dana spekulisalo, na proslavu je pozvano čak 700 zvanica.

Saša Matić stao je pred medije zajedno sa svojom suprugom i ćerkama, a niko nije mogao da se nagleda lepote ćerki pevača ali i žene. Pevačeva supruga zablistala je u zelenoj šljokičastoj haljini, a njen izgled oduševio je sve. Dok je jedna ćerka blistala u beloj haljini s kristalima i biserima, slavljenica Tara ponela je zlatnu haljinu s dekolteom i rascepom.

Tara je večeras sijala kao milion dolara u zlatnoj haljini, a ništa manje po lepoti i stasu nije zaostajala druga ćerka Aleksandra, koja je bila u srebrnoj haljini, dok je supruga Anđelija imala dugačku zelenu haljinu.

Nakon što su ispozirali fotoreporterima, ponosni tata progovorio je za medije o ovom posebnom danu i trenutku

- Najponosniji sam na svetu! Tarin rođendan smo davno proslavili jer joj je rođendan bio 18. avgusta. Veliki je ovo događaj za mene, možda i veći kad sviram i pevam u Areni. U ovome sam i ja učestvovao, moram da priznam. Moj zadatak je bio da posložim sve goste. O poklonu za ćerku nećemo da pričamo, to je privatno. Pevaćemo svi prisutni, kolege su tu, nisam nikog forsirao. Tara nema talenat za muziku, a čak i njeni drugari dolaze kod mene po savete kada imaju nekih problema - rekao je Matić za Kurir

