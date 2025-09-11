Slušaj vest

Pevač Saša Matić danas, 11. septembra, organizovao je luksuzno slavlje povodom 18. rođendana svoje ćerke Tare. Gala proslava održava se u ekskluzivnoj sali na Novom Beogradu, a kako su mediji već ranije preneli, slavlju prisustvuje čak 700 zvanica.

Dekoracija je dovedena do savršenstva – centralni pano sa Tarinim imenom okružen je raskošnim, šarenim cvećem, dok hostese, elegantno obučene u crno, dočekuju goste na samom ulazu. U salu se ulazi kroz dugački "tunel" prekriven crnom zavesom, što je dalo dodatnu notu ekskluzivnosti i glamura.

Među prvim zvanicama našli su se Tarin stric Dejan Matić, kao i deda Zoran, koji su ponosno ušli među prvima i zauzeli počasna mesta.

Međutim, kako je veče odmicalo, pristizao je i drugi talas zvanica, jer je Saša Matić za ovu priliku okupio pravu muzičku i društvenu elitu, među kojima su se našli legendarni pevač Željko Samardžić, virtuozni harmonikaš i producent Aleksandar Sofronijević, zvezda mlađe generacije Anđela Ignjatović Breskvica čiji je stajling svima zapao za oko, a prisutni su prokomentarisali da liči na zavodljivu profesorku.

Pored njih, tu je bio i pevač Aco Pejović — blizak prijatelj porodice Matić, sin Suzane Jovanović sa suprugom Tijanom čije prisustvo nije prošlo nezapaženo, folk pevač Bane Bojanić, Goca Šaulić, udovica Šabana Šaulića, Goca Šaulić i pevačica Ilda Šaulić koja je plenila pažnju, kao i uvaženi urednik integrisane redakcije dnevnog lista Kurir, Goran Jovanović.

Saša Matić o ćerkama

Saša Matić progovorio je nedavno o ćerkama, a Aleksandra i Tara važe za prave lepotice i uvek dobiju mnoštvo komplimenata kada se sa ocem pojave na javnim događajima.

Starija ćerka Aleksandra studira u Španiji, dok mlađa, Tara, završava srednju školu, a sada je pevač progovorio o njihovom odrastanju i otkrio da li je bio strog.

- Nisam ja imao vremena da budem strog. Ne pamtim da sam ih uspavao kada su bile male. Bio sam ja autoritet. Retko pričam o tim stvarima, znalo se kod mene šta može, i da su se neke stvari rešavale sankcijama. Nije bilo batina. Supruga ih je izvela na pravi put i one su takve zahvaljujući njoj - rekao je Sale, koji je na konstataciju da su njegove naslednice toliko lepe da bi mogle da krase naslovne strane modnih časopisa rekao:

- Nemoj molim te, života ti nemoj. Znate li vi kada idemo na neke proslave gde su mediji to je drama pola dana, polemika da li moraju, jel mogu kasnije, da uđu na drugi ulaz i ja volim što je to tako. Ako moram ja da sam u medijima, one baš i ne moraju.

Ipak, kada je izbor partnera u pitanju, Matić ne želi da se meša u odluke svojih mezimica.

- Neću, to je njhova stvar, njihov izbor. samo kada njoj je dobro, onda dobar sam i ja - govorio je za Grand nedavno.

Ćerka Saše Matića u zlatnoj haljini sija kao milion dolara na svom 18. rođendanu

Tara je večeras sijala kao milion dolara u zlatnoj haljini, a ništa manje po lepoti i stasu nije zaostajala druga ćerka Aleksandra, koja je bila u srebrnoj haljini, dok je supruga Anđelija imala dugačku zelenu haljinu.

