Ćerka jednog od naistaknutijih pevača današnjice, Saše Matića danas proslavlja svoje punoletstvo. On je rešio da svojoj ćerki Tari priredi nezaboravan dan u jednoj luksuznoj sali za proslave na Novom Beogradu, a među zvanicama su mnoge poznate ličnosti.

Među njima se našla i Maja Berović, koja je za okupljene medije progovorila o slavljenici, a nakon jednog pitanja pevačica je besno prekinula interjvu.

Foto: Nemanja Nikolić

- Dobila sam davno poziv, tako da sam se spremala. Ja volim ovakve žurke i uvek se rado odazivam. Ja znam da Tara voli moje pesme, kao i duet koji sam uradila s njenim tatom - počela je Maja izglaganje, pa otkrila šta će pokloniti Tari:

Foto: Nemanja Nikolić

Spremila sam jednu koverticu, pošto ja ne znam njen ukus. Mislim da je to najbolji poklon.Ja Saleta poznajem dugi ni godfinu, mnogo ga volim i kao kolegu i kao prijatelja, srećna sam zb og njega. Danas je divan dan njegovoj Tari. To su najlepše stvari za jednog roditelja -dodala je Berovićka, koju su mediji upitali za Bubu i Džalu, nakon čega je pevačica prekinula intervju.

Detaljnije u prilogu.

Ćerka Saše Matića u zlatnoj haljini sija kao milion dolara na svom 18. rođendanu

Pevač Saša Matić danas, 11. septembra, organizuje gala slavlje povodom 18. rođendana svoje ćerke Tare Foto: Nemanja Nikolić

Tara je večeras sijala kao milion dolara u zlatnoj haljini, a ništa manje po lepoti i stasu nije zaostajala druga ćerka Aleksandra, koja je bila u srebrnoj haljini, dok je supruga Anđelija imala dugačku zelenu haljinu.

