Saša Matić večeras proslavlja svojoj ćerki Tari 18. rođendan. Pevač i njegova supruga organizovali su proslavu u jednom luksuznom hotelu, a na proslavu je stigla gotovo cela estrada. Među njima se našao i Saša Kovačević koji se pojavio bez devojke Zorane što je mnoge iznenadilo.

Međutim, on je ubrzo i objasnio zašto mu društvo večeras ne pravi lepša polovina.

- Večeras bez Zorane. Ona je ostala s ćerkicom, počela je škola, učenje, novi predmeti - rekao je Saša, a onda se dotakao i porodice Matić i želji koju bi poželeo slavljenici Tari

- Njoj sreću ne moram da poželim jer je ona ima. Ima divne roditelje uz koje raste, to je jedna izvanredna porodica koju godinama poznajem. Saša i ja smo zajedno išli u školu. Poželeću joj samo da ostvari sve svoje snove! - poručio je Kovačević.

Cela estrada na jednom mestu

Među prvim zvanicama na proslavi punoletstva ćerke Saše Matića našli su se Tarin stric Dejan Matić, kao i deda Zoran, koji su ponosno ušli među prvima i zauzeli počasna mesta.

Međutim, kako je veče odmicalo, pristizao je i drugi talas zvanica, jer je Saša Matić za ovu priliku okupio pravu muzičku i društvenu elitu, među kojima su se našli legendarni pevač Željko Samardžić, virtuozni harmonikaš i producent Aleksandar Sofronijević, zvezda mlađe generacije Anđela Ignjatović Breskvica čiji je stajling svima zapao za oko, a prisutni su prokomentarisali da liči na zavodljivu profesorku.

Pored njih, tu je bio i pevač Aco Pejović — blizak prijatelj porodice Matić, sin Suzane Jovanović sa suprugom Tijanom čije prisustvo nije prošlo nezapaženo, folk pevač Bane Bojanić, Goca Šaulić, udovica Šabana Šaulića, Goca Šaulić i pevačica Ilda Šaulić koja je plenila pažnju, kao i uvaženi urednik integrisane redakcije dnevnog lista Kurir, Goran Jovanović.