Lidija Ocokoljić večeras je u društvu svog supruga stigla na proslavu punoletstva ćerke Saše Matića. Mnogi su očekivali i da će se Ceca Ražnatović pojaviti na ovom događaju, međutim, od nje za sada ni traga ni glas.

Foto: Nemanja Nikolić

Lidija je za ovu priliku odabrala dugu zelenu haljinu sa ozbiljno dubokim dekolteom, dok je njen suprug bio u ležernom izdanju pa je nosio krem pantalone i teget košulju.

Foto: Nemanja Nikolić

Cela estrada na okupu

Među prvim zvanicama na proslavi punoletstva ćerke Saše Matića našli su se Tarin stric Dejan Matić, kao i deda Zoran, koji su ponosno ušli među prvima i zauzeli počasna mesta.

Međutim, kako je veče odmicalo, pristizao je i drugi talas zvanica, jer je Saša Matić za ovu priliku okupio pravu muzičku i društvenu elitu, među kojima su se našli legendarni pevač Željko Samardžić, virtuozni harmonikaš i producent Aleksandar Sofronijević, zvezda mlađe generacije Anđela Ignjatović Breskvica čiji je stajling svima zapao za oko, a prisutni su prokomentarisali da liči na zavodljivu profesorku.

Foto: Nemanja Nikolić