CECINA SESTRA STIGLA S MUŽEM NA PROSLAVU KOD SAŠE MATIĆA! Lidija dominira u haljini s dubokim dekolteom, od Cece ni traga ni glasa (FOTO)
Lidija Ocokoljić večeras je u društvu svog supruga stigla na proslavu punoletstva ćerke Saše Matića. Mnogi su očekivali i da će se Ceca Ražnatović pojaviti na ovom događaju, međutim, od nje za sada ni traga ni glas.
Lidija je za ovu priliku odabrala dugu zelenu haljinu sa ozbiljno dubokim dekolteom, dok je njen suprug bio u ležernom izdanju pa je nosio krem pantalone i teget košulju.
Cela estrada na okupu
Među prvim zvanicama na proslavi punoletstva ćerke Saše Matića našli su se Tarin stric Dejan Matić, kao i deda Zoran, koji su ponosno ušli među prvima i zauzeli počasna mesta.
Međutim, kako je veče odmicalo, pristizao je i drugi talas zvanica, jer je Saša Matić za ovu priliku okupio pravu muzičku i društvenu elitu, među kojima su se našli legendarni pevač Željko Samardžić, virtuozni harmonikaš i producent Aleksandar Sofronijević, zvezda mlađe generacije Anđela Ignjatović Breskvica čiji je stajling svima zapao za oko, a prisutni su prokomentarisali da liči na zavodljivu profesorku.
Kurir.rs