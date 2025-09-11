Slušaj vest

Lidija Ocokoljić večeras je u društvu svog supruga stigla na proslavu punoletstva ćerke Saše Matića. Mnogi su očekivali i da će se Ceca Ražnatović pojaviti na ovom događaju, međutim, od nje za sada ni traga ni glas.

IMG-20250911-WA0195.jpg
Foto: Nemanja Nikolić

Lidija je za ovu priliku odabrala dugu zelenu haljinu sa ozbiljno dubokim dekolteom, dok je njen suprug bio u ležernom izdanju pa je nosio krem pantalone i teget košulju.

IMG-20250911-WA0196.jpg
Foto: Nemanja Nikolić

Cela estrada na okupu

Među prvim zvanicama na proslavi punoletstva ćerke Saše Matića našli su se Tarin stric Dejan Matić, kao i deda Zoran, koji su ponosno ušli među prvima i zauzeli počasna mesta.

Međutim, kako je veče odmicalo, pristizao je i drugi talas zvanica, jer je Saša Matić za ovu priliku okupio pravu muzičku i društvenu elitu, među kojima su se našli legendarni pevač Željko Samardžić, virtuozni harmonikaš i producent Aleksandar Sofronijević, zvezda mlađe generacije Anđela Ignjatović Breskvica čiji je stajling svima zapao za oko, a prisutni su prokomentarisali da liči na zavodljivu profesorku.

Pevač Saša Matić danas, 11. septembra, organizuje gala slavlje povodom 18. rođendana svoje ćerke Tare Foto: Nemanja Nikolić

 Kurir.rs

Ne propustiteStarsSAŠA KOVAČEVIĆ BEZ DEVOJKE NA DOGAĐAJU! Pevač odmah otkrio zašto lepša polovina nije s njim:
WhatsApp Image 2025-09-11 at 19.54.20_4e8d6522.jpg
StarsDRAMA NA PROSLAVI PUNOLETSTVA TARE MATIĆ! Maja Berović otkrila da će zapevati i šta će pokloniti slavljenici, a onda besno prekinula intervju (FOTO/VIDEO)
IMG-20250911-WA0181.jpg
StarsKREM DE LA KREM ESTRADE NA VESELJU SAŠE MATIĆA! Ova pevačica liči na zavodljivu profesorku, Ilda Šaulić izdominirala, a tu je i naslednik Saše Popovića (FOTO)
collage.jpg
StarsĆERKE SAŠE MATIĆA SU BOGINJE LEPOTE, A TEK DA MU VIDITE SUPRUGU! Izgledaju kao da su sišle s modne piste: Pevač puca od ponosa (FOTO+VIDEO)
Sasa Matić rođendan ćerka porodica Matić (9).jpeg