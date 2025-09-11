Slušaj vest

Ćerka jednog od najistaknutijih pevača današnjice, Saše Matića, danas proslavlja svoje punoletstvo. Njegova naslednica Tara Matić dobila je spektakularnu proslavu u čast svog 18. rođendana, a ponosni otac nije štedeo kako bi joj priredio nezaboravan dan.

Veliko slavlje održava se u luksuznoj sali Sava Centra na Novom Beogradu, a među brojnim zvanicama prisutne su i mnoge poznate ličnosti iz sveta estrade, medija i javnog života.

Pevač Saša Matić danas, 11. septembra, organizuje gala slavlje povodom 18. rođendana svoje ćerke Tare

Dekoracija je pažljivo planirana mesecima unapred i izvedena do perfekcije – sve odiše elegancijom u srebrnim i roze tonovima, dok zidove krase naslikane disko kugle koje podsećaju na glamurozne žurke iz zlatnih vremena. Unutrašnjost sale potpuno je transformisana u bajkoviti ambijent. Led ekrani oko cele sale prikazuju pejzaže planina pod zvezdanim nebom, ulične svetiljke i lampice, što celoj atmosferi daje romantičnu notu, kao iz filmske scene.

Za muziku i atmosferu večeri zadužen je niko drugi do Aleksandar Sofronijević – Sofra, jedan od najcenjenijih muzičara današnjice. On je, kako to samo on zna, podigao atmosferu do usijanja čim je zgrabio harmoniku i zasvirao. Zvuci njegovog virtuoza raspalili su emocije prisutnih i naterali i najuzdržanije goste da ustanu i zaplešu.

Ćerka Saše Matića u zlatnoj haljini sija kao milion dolara na svom 18. rođendanu

Tara je večeras sijala kao milion dolara u zlatnoj haljini, a ništa manje po lepoti i stasu nije zaostajala druga ćerka Aleksandra, koja je bila u srebrnoj haljini, dok je supruga Anđelija imala dugačku zelenu haljinu.

