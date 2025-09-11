Slušaj vest

Bane Bojanić večeras je jedan od gostiju na proslavi kod porodice Matić. Ćerka Saše Matića, Tara slavi svoj 18. rođendan, a osim prijatelja i porodice tu je i veliki deo estrade.

Bane Bojanić stigao je u društvu Tašketa, supruga pevačice Viki Miljković, a svi su iznenadili kad su ga videli sa zavojima na licu. Međutim, njega ni operacija nije sprečila da prisustvuje ovom bitnom trenutku porodice Matić.

Bane Bojanic sa inficiranim okom Izvor: Kurir

Ćerke i žena boginje lepote

Pevač Saša Matić danas, 11. septembra, organizuje gala slavlje povodom 18. rođendana svoje ćerke Tare.

Naime, Saša i njegova supruga zakupili su ekskluzivnu salu u prestonici, smeštenu na Novom Beogradu, a kako se pre nekoliko dana spekulisalo, na proslavu je pozvano čak 700 zvanica.

Saša Matić stao je pred medije zajedno sa svojom suprugom i ćerkama, a niko nije mogao da se nagleda lepote ćerki pevača ali i žene. Pevačeva supruga zablistala je u zelenoj šljokičastoj haljini, a njen izgled oduševio je sve. Dok je jedna ćerka blistala u beloj haljini s kristalima i biserima, slavljenica Tara ponela je zlatnu haljinu s dekolteom i rascepom.

