PEVAČ U ZAVOJIMA STIGAO NA PROSLAVU KOD SAŠE MATIĆA! Uz njega sve vreme muž njegove koleginice (VIDEO)
Bane Bojanić večeras je jedan od gostiju na proslavi kod porodice Matić. Ćerka Saše Matića, Tara slavi svoj 18. rođendan, a osim prijatelja i porodice tu je i veliki deo estrade.
Bane Bojanić stigao je u društvu Tašketa, supruga pevačice Viki Miljković, a svi su iznenadili kad su ga videli sa zavojima na licu. Međutim, njega ni operacija nije sprečila da prisustvuje ovom bitnom trenutku porodice Matić.
Ćerke i žena boginje lepote
Pevač Saša Matić danas, 11. septembra, organizuje gala slavlje povodom 18. rođendana svoje ćerke Tare.
Naime, Saša i njegova supruga zakupili su ekskluzivnu salu u prestonici, smeštenu na Novom Beogradu, a kako se pre nekoliko dana spekulisalo, na proslavu je pozvano čak 700 zvanica.
Saša Matić stao je pred medije zajedno sa svojom suprugom i ćerkama, a niko nije mogao da se nagleda lepote ćerki pevača ali i žene. Pevačeva supruga zablistala je u zelenoj šljokičastoj haljini, a njen izgled oduševio je sve. Dok je jedna ćerka blistala u beloj haljini s kristalima i biserima, slavljenica Tara ponela je zlatnu haljinu s dekolteom i rascepom.
Kurir.rs