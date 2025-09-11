Slušaj vest

Ćerka jednog od naistaknutijih pevača današnjice, Saše Matića danas proslavlja svoje punoletstvo. On je rešio da svojoj ćerki Tari priredi nezaboravan dan u jednoj luksuznoj sali za proslave na Novom Beogradu, a među zvanicama su mnoge poznate ličnosti.

Mlada pevačica Anđela Ignjatović Breskvica bila je među prvim zvanicama koje su stigle na slavlje, a u ruci je nosila raskošan buket cveća i kovertu, što je odmah privuklo pažnju fotografa.

Za ovu svečanu priliku, Breskvica je odabrala dugu, elegantnu suknju sa visokim prorezom, koja je savršeno naglasila njenu besprekornu figuru i duge, vitke noge.

Posebnu pažnju izazvale su i luksuzne modne kombinacije koje je ponela — samo dva detalja iz njenog outfita zajedno vrede oko 18.000 evra. Na ruci je nosila sat marke Bulgari, čija cena dostiže oko 8.000 evra, dok je u ruci držala beli Chanel model tašne čija tržišna vrednost iznosi oko 10.000 evra.

