SVI GLEDAJU U OVU PEVAČICU NA PUNOLETSTVU MATIĆEVE ĆERKE! Šlic do kuka, a ove dve stvari na njoj koštaju 18.000 evra...
Ćerka jednog od naistaknutijih pevača današnjice, Saše Matića danas proslavlja svoje punoletstvo. On je rešio da svojoj ćerki Tari priredi nezaboravan dan u jednoj luksuznoj sali za proslave na Novom Beogradu, a među zvanicama su mnoge poznate ličnosti.
Mlada pevačica Anđela Ignjatović Breskvica bila je među prvim zvanicama koje su stigle na slavlje, a u ruci je nosila raskošan buket cveća i kovertu, što je odmah privuklo pažnju fotografa.
Za ovu svečanu priliku, Breskvica je odabrala dugu, elegantnu suknju sa visokim prorezom, koja je savršeno naglasila njenu besprekornu figuru i duge, vitke noge.
Posebnu pažnju izazvale su i luksuzne modne kombinacije koje je ponela — samo dva detalja iz njenog outfita zajedno vrede oko 18.000 evra. Na ruci je nosila sat marke Bulgari, čija cena dostiže oko 8.000 evra, dok je u ruci držala beli Chanel model tašne čija tržišna vrednost iznosi oko 10.000 evra.
Ćerka Saše Matića u zlatnoj haljini sija kao milion dolara na svom 18. rođendanu
Tara je večeras sijala kao milion dolara u zlatnoj haljini, a ništa manje po lepoti i stasu nije zaostajala druga ćerka Aleksandra, koja je bila u srebrnoj haljini, dok je supruga Anđelija imala dugačku zelenu haljinu.