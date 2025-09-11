Slušaj vest

Estrada već 3 sata neprekidno pristiže na slavlje kod Saše Matića. Pevač svojoj naslednici slavi punoletstvo, a na slavlju bukvalno pristiže krem de la krem estrade.

U jednom momentu u isto vreme stigao je Dragan Marinković Maca sa svojom suprugom, ali i Tea Tairović sa svojim suprugom Ivanom.

Pošto su ga fotografi zamolili da stane da se slika, on je rekao "Nisam ja Tairović", aludirajući na Teu Tairović, koja je prethodno stigla na slavlje.

Tea je nosila haljinu pripijenu uz telo, a kako je otkrila zakasnila je na proslavu baš iz razloga jer nije znala šta će da obuče. Međutim, izgleda da joj je ova haljina bila pun pogodak s obzirom da je svojom pojavom zasenila sve prisutne.

Na rođendanu scene kao iz filma

Ćerka jednog od najistaknutijih pevača današnjice, Saše Matića, danas proslavlja svoje punoletstvo. Njegova naslednica Tara Matić dobila je spektakularnu proslavu u čast svog 18. rođendana, a ponosni otac nije štedeo kako bi joj priredio nezaboravan dan.

Veliko slavlje održava se u luksuznoj sali Sava Centra na Novom Beogradu, a među brojnim zvanicama prisutne su i mnoge poznate ličnosti iz sveta estrade, medija i javnog života.

Dekoracija je pažljivo planirana mesecima unapred i izvedena do perfekcije – sve odiše elegancijom u srebrnim i roze tonovima, dok zidove krase naslikane disko kugle koje podsećaju na glamurozne žurke iz zlatnih vremena. Unutrašnjost sale potpuno je transformisana u bajkoviti ambijent. Led ekrani oko cele sale prikazuju pejzaže planina pod zvezdanim nebom, ulične svetiljke i lampice, što celoj atmosferi daje romantičnu notu, kao iz filmske scene.

Za muziku i atmosferu večeri zadužen je niko drugi do Aleksandar Sofronijević – Sofra, jedan od najcenjenijih muzičara današnjice. On je, kako to samo on zna, podigao atmosferu do usijanja čim je zgrabio harmoniku i zasvirao. Zvuci njegovog virtuoza raspalili su emocije prisutnih i naterali i najuzdržanije goste da ustanu i zaplešu.