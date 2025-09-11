Slušaj vest

Nakon što se pojavila vest da je Milica Todorović u drugom stanju i pevačica potvrdila ove radosne vesti, ona potpuno se povukla iz medija.

Paparaci su je nedavno uslikali u naselju u kom živi u Beogradu, a izvor blizak pevačici otkrio je da Milica dosta vremena provodi i u svom rodnom gradu s porodicom. Pevačica se sada nakon nekoliko meseci oglasila na društvenoj mreži Instagram, pokazavši gde se trenutno nalazi.

Ona je na moru, a kako može da se primeti oko nje nema nigde nikog. Todorovićeva je očigledno sačekala da prođe letnja sezona kako bi mogla bez znatiželjnih pogleda da uživa u najlepšim danima.

Foto: Printscrean

Novi meni u drugom stanju

Ona sada pored osnovnih namirnica, konzumira i namirnice koje su od krucijalnog značaja za nju i bebu. Otkako je saznala da je u blagoslovenom stanju, Milica se povukla iz javnog života, ali i s društvenih mreža, i uživa u najlepšem periodu za jednu ženu.

1/5 Vidi galeriju Pevačica menja život zbog bebe Foto: ATA images, ATA

Muzička zvezda trenutno daleko od očiju javnosti uživa u najlepšim danima života. Pevačici se ostvarila najveća želja da postane mama,pa tako sada trudničke dane provodi u svom rodnom gradu, prenose mediji.

Bog joj je dao blagoslov

Milica je ranije govorila da joj je velika želja da postane majka.

- Želim da napravim veliki koncert, pa da ih nižem, da se ta turneja raširi. To mi je velika želja, album se završava, jako sam srećna zbog toga. Druga želja naravno da se ostvarim u ulozi mame. Treba biti skroman u životu, mislim da se odvija sve kako Bog kaže, to je njegova volja. Imam tu želju da postanem mama već dugo godina, ali biće kako Bog kaže. Možemo da pravimo planove, ali biće kako nam je zapisano - istakla je ranije pevačica za “Grand”.