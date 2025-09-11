Slušaj vest

Bivša članica grupe "Models", Nevena Stamenković radi ali i uživa i to punom parom. Pre nešto više od mesec dana potpisala je ugovor sa platformama "FiestaFas", gde se dopisuje sa svojim fanovima, pogotovo što takvi sajtovi vaze za one "za odrasle".

Međutim, kako vidimo, njoj uopšte ne ide lose. Nevena je provela pola meseca na crnogorskom primorju, a sada je odlučila da malo bolje upozna i prirodne lepote Srbije, pa odmara u jednom selu u Šumadiji.

"Ja nikada u životu bolji posao nisam imala. Putujem, uživam, družim se sa svojim pratiocima na "FiestaFansu". Mogu biti bilo gde, bitno je da imam internet. Gde ćeš lepše", kaže nam Nevena kroz smeh i otkriva da uskoro kreće ozbiljna kampanja i za strano tržište.

"Radi se samo tako. Nisam mogla da pretpostavim da baš ovoliko imam fanova ili onih koji žele da komuniciraju sa mnom, na sve teme. Već sam završila nekoliko editorijala, sada je akcenat prvo na društvenim mrežama a onda idemo sa promo aktivnostima i u celoj regiji a i šire".

1/6 Vidi galeriju Bivša članica grupe "Models", Nevena Stamenkovic radi ali i uživa i to punom parom Foto: Kurir

Bila poslanica

Ozbiljan zaokret u poslovnom životu naprvila je u julu 2012. godina kada je izabrana za narodnu poslanicu u Skupštini Srbije. Na toj poziciji je bila dve godine, a onda se potpuno povukla iz javnog života. U međuvremenu se i razvela.

Evo zašto je zašto je dala otkaz u kineskom tržnom centru

- Videla sam da traže radnike i htela da probam i, iskreno, nisam ni mislila da ću tamo dočekati penziju. Radila sam nekoliko meseci, ali mi je brzo dosadilo jer je posao bio isti - pakuješ garderobu, uslužuješ mušterije, sređuješ rafove... Mene ne drži mesto, volim slobodu, ali uprkos svemu, stekla sam sjajno iskustvo i upoznala divne ljude - rekla je ona za Telegraf nedavno.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP539 Izvor: kurir tv