Slušaj vest

Borba za potomstvo je pitanje koje muči mnoge mlade parove u našoj državi. Ni javne ličnosti nisu pošteđene ovih muka, a u cilju pružanja podrške onima koji kroz slično prolaze, neretko govore o svom iskustvu - isto je učinila i Dragana Džajić.

Voditeljka Dragana Džajić bez zadrške i potpuno iskreno progovorila je o odrastanju pored svog oca, legendarnog Dragana Džajića, ali i teškim životnim momentima.

1/12 Vidi galeriju ĆERKA DRAGANA DŽAJIĆA I BRAT ANE IVANOVIĆ PROFITIRALI OD SVADBE! Mladenci u kovertama dobili 100.000 €, ali to nije SVE... O OVOME ĆE SE JOŠ PRIČATI! Foto: Instagram Screenshot, Printscreen/Instagram, Printscreen

Prisetila se anegdota iz detinjstva, ali i iskreno govorila o borbi za potomstvo i momentu kada su joj doktori saopštili da nikada neće moći da se ostvari kao majka.

- Imala sam jednu situaciju gde je jako poznati doktor, mislim da je čak i član Svetske zdravstvene organizacije, dakle među najboljima, na najvišim nivoima, rekao da ja ne mogu da ostanem u drugom stanju. Pitala sam ga odmah, nemoguće je da baš nikako ne mogu. Da li mogu makar vantelesnom? Na to mi je rekao: "Ma, kakvi... Ne. Jedini način da se osetite kao majke, jeste da usvojite dete". U tom momentu, ja sam imala 23, 24 godine i počela sam da plačem, bio je vrlo hladan - započela je Dragana Džajić.

Cenjeni lekar je potom upitao zbog čega plače.

- "Što plačete? Dete kada jednom krene da živi sa Vama, počeće i da liči na Vas". Nisam mogla da verujem šta čujem. Predivna je stvar usvojiti dete. To je oličenje humanog dela i podržavam svakoga ko želi tako nešto da uradi, to je najlepša moguća stvar. No, ja vam to govorim iz ugla jedne devojke od tadašnjih 23, 24 godine, koja nije želela da to baš tako čuje. Moglo je to da se kaže na drugačiji način i mnogo blaži. Plakala sam, teško mi je bilo da to zamislim. Zašto svi mogu, svima uspe, a ja ne mogu? Jako sam želela to - rekla je ona podkastu "Beležnica duše".

Otkrila koliko je deci poznatih roditelja teško

1/5 Vidi galeriju LEPA TATINA ĆERKA MAMI POGLEDE NA MORU: Dragana Džajić deli golišave slike i hara mediteranom! TELO ČISTA DESETKA (FOTO) Foto: Printscreen/Instagram

Nisam mogla, niti želela da pobegnem od toga čija sam ćerka. Veoma sam srećna i ponosna na svog oca. Znam koliko znam, koliko ne znam i koliko želim da učim. Deci poznatih roditelja nije nimalo lako, jer uvek moraju dodatno da se dokazuju, da potvrde koliko znaju, dok se njihovo neznanje u javnosti često prikazuje kao nešto strašno - rekla je ona svojevremeno za Kurir, pa dodala:

- Najviše sam naučila od oca i majke. Oduvek su mi govorili da je život borba i da opstaju oni koji igraju fer. Nije uvek lako, ali život je jedan i treba ga iskoristiti maksimalno.

kurir.rs/srbija danas

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: