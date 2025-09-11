Slušaj vest

Saša Matić danas je najponosniji otac jer njegovoj mlađoj ćerki proslavlja 18. rođendan. Porodica Matić organizovala je gala slavlje, a gotovo cela estrada došla je na proslavu kako bi bili deo posebnog trenutka za porodicu Matić.

Nakon što su se svi okupili, počelo je veselje.

Aleksandar Sofronijević zadužen je za atmosferu, a u jednom momentu Saša Matić se latio mirkrofona i zapevao pesmu Šabana Šaulića - Verujem u ljubav. Pre nego što je počeo s pesmom, održao je kratak govor koji je mnoge ostavio u suzama.

- Prvo da vas pozdravim, a onda i da vam se zahvalim što ste došli. Neću mnogo ganjati s pričom ali ću reći par stvari. Ovo veče posvećujem ćerki ali i svima vama. Kad smo rešili da ćemo slaviti ovako punoletstvo, bilo je iz dva razloga. Prvi razlog je taj da kad sam ja nju konsultovao da ćemo praviti i kako ćemo praviti ja sam joj rekao da napravi za svoje društvo i njene najbliže. Međutim, ona mi je tada rekla "A šta tajo? Aleksandri si slavio meni nećeš?" Ja sam onda odlučio da dam gas i da to napravimo onako kako treba - počeo je Saša pa nastavio:

- A drugi razlog je taj što sam hteo da testiram sebe da li sam ja zaista toliko moćan, bogat, uspešan. Kad to kažem ne mislim na novac, karijeru, nekretnine već mislim na sve vas. Hvala vam što ste došli, ja sam večeras najbogatiji zajedno sa svojom porodici. Dugo sam razmišljao šta ću vam otpevati, ali ima jedna pesma koju peva moj veliki prijatelj Šaban Šaulić, a pesma se zove "Verujem u ljubav" - rekao je Saša, a kada su počeli prvi taktovi pomenute pesme gosti su pali u delirijum.

Nakon Saše i Ilda se latila mikrofona i zapevala njen dobro poznati hit "Stani dušo da te ispratim", a atsmoferu je dovela do ključanja.

