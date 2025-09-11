U crnoj uskoj suknji sa korsetom u metalik boji istakla je svaki deo svog dela. Kako se može videti na fotografijam Milica izgleda kao peščani sat, pa joj ovaj model haljine stoji besprekorno
MILICA PAVLOVIĆ STIGLA NA ROĐENDAN KOD MATIĆA, OVAJ MUŠKARAC JOJ ODMAH PRITRČAO U ZAGRLJAJ: U uskoj toaleti pokazala figuru zbog koje su svi rekli "WAU" (FOTO)
Milica Pavlović stigla je na proslavu 18. rođendana ćerke Saše Matića. Pevačica je stigla u društvu svoje drugarice, a kad je izašla iz skupocenog auta Milicin izgled je apsolutno sve ostavio bez daha, pa su se čak i fotoreporteri oduševili njenom pojavom.
Pevačicu je odmah sačekao njen menadžer Marko Maksimović, sa kojim se pevačica srdačno pozdravila.
U crnoj uskoj suknji sa korsetom u metalik boji istakla je svaki deo svog dela. Kako se može videti na fotografijam Milica izgleda kao peščani sat, pa joj ova haljina stoji besprekorno.
Milica Pavlović na proslavi kod Saše Matića Foto: Nemanja Nikolić
Bila je vidno raspoložena, pa je jedva čekala da uđe i uživa u atmosferi koja ju je sačekala unutra.
