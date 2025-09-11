Slušaj vest

Milica Pavlović stigla je na proslavu 18. rođendana ćerke Saše Matića. Pevačica je stigla u društvu svoje drugarice, a kad je izašla iz skupocenog auta Milicin izgled je apsolutno sve ostavio bez daha, pa su se čak i fotoreporteri oduševili njenom pojavom.

Pevačicu je odmah sačekao njen menadžer Marko Maksimović, sa kojim se pevačica srdačno pozdravila.

U crnoj uskoj suknji sa korsetom u metalik boji istakla je svaki deo svog dela. Kako se može videti na fotografijam Milica izgleda kao peščani sat, pa joj ova haljina stoji besprekorno.

Milica Pavlović na proslavi kod Saše Matića Foto: Nemanja Nikolić

Bila je vidno raspoložena, pa je jedva čekala da uđe i uživa u atmosferi koja ju je sačekala unutra.

Milica Pavlović stigla poslednja kao prava zveda na punoletstvo Matića Izvor: MONDO

Kurir.rs

Ne propustiteStarsPROGOVORIO FRAJER SA KOJIM MILICA PAVLOVIĆ IMA PROVOKATIVNE SCENE: Najveći izazov je bila lateks posteljina!
MILICA PAVLOVIĆ (6).jpeg
Stars“ČINI MI SE DA NEKAD IMAM ADHD”: Sada je jasno, Milica Pavlović peva o SVOJOJ DIJAGNOZI?!
Milica Pavlović
Stars"LJUDI POKAŽU KAD-TAD PRAVO LICE..." Jelena Karleuša odbrusila Milici Pavlović, evo koliko joj je reči posvetila
jk milica.jpg
StarsMILICA PAVLOVIĆ NIKAD BRUTALNIJA I ŽEŠĆA! Kolega me je ispalio dan pred koncert, a Karleuša mi ne treba u mom životu
IMG-20250903-WA0115.jpg