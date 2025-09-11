sve oči uprte u njega

Mlađan Dinkić povukao se iz javnog života pre 11 godina i od tada se retko gde pojavljuje, ali večeras je uslikan na proslavi punoletstva ćerke Saše Matića, Tare Matić, koja se održava u sali Sava centra.

Bivši političar pojavio se u ležernom, mastilo plavom sakou i raspoloženo prošao pored okupljenih novinara.

Foto: Nemanja Nikolić

Sklopio saradnju s ovim pevačem

Sredinom maja ove godine, ime Mlađana Dinkića ponovo se našlo na stranicama džet-set rubrika, kada je bivši takmičar "Zvezda Granda", Stevan Anđelković, objavio pesmu čiji je autor upravo nekadašnji ministar finansija.

Kako je bivši ministar „zakoračio“ u estradne vode?

Dinkić je svoj talenat dokazao kroz brojne hitove koje je komponovao popularnim izvođačima rok, pop i narodne muzike. To dokazuje i činjenica da njegove pesme do sada imaju preko 200 miliona pregleda na popularnoj muzičkoj platformi Jutjub.

Dinkić je široj javnosti prvi put pokazao svoje kompozitorsko umeće pre više od petnaestak godina, kada je uplovio u saradnju sa frontmenom „Pilota“ Kikijem Lesendrićem, kome je napisao desetak hitova za njegova tri poslednja albuma, a koji se i danas često emituju na radio i TV stanicama širom Srbije i regiona. Najslušanije pesme iz opusa Pilota za koje je Dinkić pisao muziku svakako su “Uvek te djavo nadje lakše nego ja”, Te noći smo se potukli zbog nje“, „Kako si lepa“, “Budi tu kad padne sneg”, “Kažu da ljubav je samo reč”, “Oltar” i „Noć kao iz sna”.

Osim sa Kikijem Lesendrićem, Mlađan je u poslednjih nekoliko godina ostvario izuzetno uspešnu saradnju i sa našim poznatim kompozitorom, Sašom Miloševićem Maretom. Mladjan je napisao muziku, a Mare tekstove za nekoliko mega hitova Saše Matića i Aleksandre Prijović, od kojih su se sa desetinama miliona pregleda na YouTube posebno izdvojile numere “Ko si ti”, “Totalna anestezija”, “Sto svirača”, “Zabranjena ljubav” i “Rastanak”, koja je ujedno bila noseća pesma za popularnu seriju “Ubice moga oca 3”.

