Bivša devojka Nenada Marinkovića Gastoza, Nađa Rakić je gostujući u jednoj emisiji iznela niz neistina na račun voditeljke Ane Radulović.

Kako je Nađa tada navela, ona je videla intimni snimak Ane i Gastoza, što je sam Nenad pre nekog vremena demantovao.

Voditeljka je sada, nakon ćitanja i agonije koju je proživela u proteklom periodu, odlučila da progovori i iznese pravu istinu.

- Došao je trenutak da čujete moju reč, posle toliko meseci ćutanja. Razlog mog ćutanja je preveliko poštovanje prema televiziji na kojoj radim i prema samom projektu jer nisam želela da svojim oglašavanjem utičem na gledaoce, da kreiram mišljenje povodom te ili neke slične situacije i nisam želela da tema u emisiji "Narod pita" budem ja i da budu postavljena meni pitanja. Sve ovo radim najviše zbog svoje porodice i zbog meni najbližih ljudi - rekla je Ana, pa demnatovala sve Nađine reči:

- Ja ću njeno ime izgovoriti podignute glave, bez skretanja pogleda, bez zamuckivanja, bez gutanja knedli i ostalo. Nađa Rakić je devojka koja je izašla javno i izmislila nešto tako strašno i ne samo izmislila već i potvrdila da je svojim očima videla nešto što ne postoji. Meni je jako žao što jedna žena, što se jedna majka ženskog deteta usudila znajući da ima žensko dete da slaže tako nešto javno o nekome ko nikada nije do tog trenutka izgovorio njeno ime. Devojku ne poznajem, nikada ništa loše nisam rekla o njoj, nisam joj ništa nažao učinila i glavna i najbinija istina je ta da nisam ni na kakvom klipu, nisam imala sa njenim bivšim dečko išta od onoga što je rekla, a kamoli snimala. Nisam neko ko bi takve stvari radio, nisam neko ko bi kako ona kaže dolazio mrtav pijan, snimao se ili šta već.

Ana je zatim rekla da je nakon svega izrečenog odmah podela tužbu protiv Nađe.

- Naravno, Nađa Rakić je tužena istog momenta kad je iznela te očajničke laži o meni. Na prvom ročištu se nije pojavila, a drugo sledi uskoro. Ja se iskreno nadam da će se pojaviti, jer bih volela da je vidim uživo, da je pogledam u oči, da joj postavim par pitanja - istakla je voditeljka.

Kako je Radulovićka dalje navela, spremna je i da se javno obračuna sa Rakićkom.

- Dobila sam informaciju da je Nađa navodno nakon toga otišla iz zemlje i da ona ima dvojno državljanstvo. Ne tvrdim, to sam čula. Ako je tako verujem da će zbog dvojnog državljastva morati u nekom trenutku da dođe u našu državu i da će morati bar sudski, ako ne drugačije da se suoči sa mnom. Isto tako ja je ovako javno pozivam, ako želi, da zajedno gostujemo u nekoj emisiji, ako mora tako, ako ne sme drugačije, jer imam mnogo pitanja za nju i ta pitanja bih joj postavljala samo javno, ne bih u sudnici ili u četiri oka - rekla je Ana, pa još jednom ponovila:

- Sve što je devojka Nađa Rakić rekla o meni je jedna ogromna laž.

Ana Radulović plakala u emisiji uživo, Gastoz joj se izvinio

Nenad Marinković Gastoz je nedavno zbog ove situacije u emisiji "Narod pita" uputio javno izvinjenje Ani Radulović zbog stvari koje je njegova bivša devojka iznela."Ta osoba je iznela nešto što je van svake pameti, Ana izvini molim te, ja to nisam znao. Ti si dolazila kod nas u kuću vodila program i finale, i ti si meni bila toliko hladna, a onda kad sam izašao napolje i video da nam neko drugi radi o glavi, koji je nekad bio neko moj, da takvu situaciju doživim i da sam dođem ovde ispred tebe i da to ne kažem..." - počeo je Gastoz, pa nastavio:

"Ana izvini od srca, ja znam celu tvoju porodicu, oprosti što si takve stvari morala da preživljavaš" - pričao je Gastoz, a onda se Ana Radulović rasplakala, te je morala da prekine program na kratko.

