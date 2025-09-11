Slušaj vest

Poznati muzičar Saša Matić upriličio je večeras, 11. septembra, gala slavlje povodom punoletstva njegove mlađe ćerke Tare.

Tim povodom u sali Sava centra okupila se čitava estrada kako bi sa Matićima slavili do zore.

Pogledajte ko je sve došao na proslavu:

Pevač Saša Matić danas, 11. septembra, organizuje gala slavlje povodom 18. rođendana svoje ćerke Tare

Većina prisutnih bila je iznenađena što među zvanicama nema pevačice Cece Ražnatović, a sad je otkriven pravi razlog.

Kako mediji prenose, Ceca Ražnatović je otputovala u Crnu Goru gde će u petak, 12. septembra održati koncert u hali u Nikšiću.

To je bio razlog zbog kog je bila sprečena da se pojavi na slavlju.

Lidija Ocokolić

Umesto nje, kod Matića su stigli njena sestra Lidija i zet Predrag sa ćerkom Helenom.

Ćerka Saše Matića u zlatnoj haljini sija kao milion dolara na svom 18. rođendanu

Tara je večeras sijala kao milion dolara u zlatnoj haljini, a ništa manje po lepoti i stasu nije zaostajala druga ćerka Aleksandra, koja je bila u srebrnoj haljini, dok je supruga Anđelija imala dugačku zelenu haljinu.

kurir.rs/telegraf

