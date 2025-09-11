ESTRADA SE SJATILA NA PUNOLETSTVO ĆERKE SAŠA MATIĆA, A CECE NI NA VIDIKU! Otkriveno zašto se pevačica nije pojavila na gala slavlju, umesto nje došla Lidija...
Poznati muzičar Saša Matić upriličio je večeras, 11. septembra, gala slavlje povodom punoletstva njegove mlađe ćerke Tare.
Tim povodom u sali Sava centra okupila se čitava estrada kako bi sa Matićima slavili do zore.
Pogledajte ko je sve došao na proslavu:
Većina prisutnih bila je iznenađena što među zvanicama nema pevačice Cece Ražnatović, a sad je otkriven pravi razlog.
Kako mediji prenose, Ceca Ražnatović je otputovala u Crnu Goru gde će u petak, 12. septembra održati koncert u hali u Nikšiću.
To je bio razlog zbog kog je bila sprečena da se pojavi na slavlju.
Umesto nje, kod Matića su stigli njena sestra Lidija i zet Predrag sa ćerkom Helenom.
Ćerka Saše Matića u zlatnoj haljini sija kao milion dolara na svom 18. rođendanu
Tara je večeras sijala kao milion dolara u zlatnoj haljini, a ništa manje po lepoti i stasu nije zaostajala druga ćerka Aleksandra, koja je bila u srebrnoj haljini, dok je supruga Anđelija imala dugačku zelenu haljinu.
kurir.rs/telegraf
