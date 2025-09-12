Slušaj vest

Folk pevač Darko Lazić izjavio je kako je postao dosta posvećeniji otac od kako se otarosio poroka, što se sada videlo na delu.

Naime, tokom jedne šetnje i šopinga Darko je uslikan sa najmlađom nasednicom, a društvo im je pravila i supruga Katarina. Upravo ona je uslikala Lazića sa ćerkom Srnom.

Darko Lazić sa ćerkom Srnom na ramenima Foto: Printscreen Instagram

Katarina je uhvatila momenat iz jedne prodavnice, te se vidi kako tata naslednicu nosi na ramenima.

Emotivan prizor izazvao je brojne reakcije na internetu.

Svađa sa kolegom Urošem Živkovićem

Darko Lazić i Uroš Živković žestoko su se pokačili na jednom privatnom slavlju gde su bili zajedno. Incident se desio pre manje od mesec dana, a Lazić je sada po prvi put progovorio o ovoj situaciji.

Momenat kada su se pokačili desio se na privatnom slavlju kod pevača Srećka Krečara, na kom je jedan gost preminuo dok je Darko Lazić pevao pesmu Šabana Šaulića.

- Nije bio incident. Ljudi su preuveličali. Bilo je malo više alkohola, nekih neslanih šala. Napravili su kao da smo se potukli, a ja se nikad ne tučem. Uroš je dečko koji je počinjao kad sam ja već uveliko bio na estradi. Mali nesporazum je bio, ali smo se posle sreli i bili na ručku u Budvi. Sve je okej - rekao je Lazić za Skandal.

