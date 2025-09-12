Slušaj vest

Pevač Saša Matić sinoć je mlađoj ćerki Tari proslavio 18. rođendan, a porodica je tim povodom napravila gala slavlje u Beogradu gde se sjatila cela estrada.

Matići su na proslavi dočekali između 600 i 700 zvanica, među kojima su svi prijatelji, familija i kolege.

1/8 Vidi galeriju Saša Matić proslavlja ćerki rođendan, torta na četiri sprata Foto: Printscreen Instagram

Gosti su uživali u hrani i piću, a u jednom trenutku je na red došla i slavljenička torta. Naime, Tara se odlučila za belu tortu na tri sprata koja je bila ukrašena prirodnim cvetovima.

Kada su izneli tortu kako bi slavljenica oduvala svećice, salu su ispunile konfete, Sofronijević je pored Matića i njegove ćerke svirao harmoniku i svi su se zajedno veselili do jutra.

Matić je održao govor

U jednom momentu Saša Matić se latio mirkrofona i zapevao pesmu Šabana Šaulića - Verujem u ljubav. Pre nego što je počeo s pesmom, održao je kratak govor koji je mnoge ostavio u suzama.

- Prvo da vas pozdravim, a onda i da vam se zahvalim što ste došli. Neću mnogo ganjati s pričom ali ću reći par stvari. Ovo veče posvećujem ćerki ali i svima vama.

Kad smo rešili da ćemo slaviti ovako punoletstvo, bilo je iz dva razloga. Prvi razlog je taj da kad sam ja nju konsultovao da ćemo praviti i kako ćemo praviti ja sam joj rekao da napravi za svoje društvo i njene najbliže. Međutim, ona mi je tada rekla "A šta tajo? Aleksandri si slavio meni nećeš?" Ja sam onda odlučio da dam gas i da to napravimo onako kako treba - počeo je Saša pa nastavio:

- A drugi razlog je taj što sam hteo da testiram sebe da li sam ja zaista toliko moćan, bogat, uspešan. Kad to kažem ne mislim na novac, karijeru, nekretnine već mislim na sve vas.

1/9 Vidi galeriju Ćerke Saše Matića su boginje lepote, a žena nikad lepša Foto: Nemanja Nikolić

Hvala vam što ste došli, ja sam večeras najbogatiji zajedno sa svojom porodici. Dugo sam razmišljao šta ću vam otpevati, ali ima jedna pesma koju peva moj veliki prijatelj Šaban Šaulić, a pesma se zove "Verujem u ljubav" - rekao je Saša, a kada su počeli prvi taktovi pomenute pesme gosti su pali u delirijum.

A ko je sve od poznatih bio na slavlju, pogledajte u galeriji u nastavku teksta:

1/30 Vidi galeriju Poznati na proslavi punoletstva ćerke Saše Matića Foto: Nemanja Nikolić