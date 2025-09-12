Slušaj vest

Saša Matić organizovao je u četvrtak veče gala slavlje za 700 zvanica u Sava centru povodom 18. rođendana ćerke Tare.

Očekivano, svi su se utrkivali ko će se lepše i skuplje obući za tu svečanu priliku, a Kurirov modni žiri pažljivo je analizirao stajlinge nekih od gostiju. Kao i uvek, neki su zasijali u punom sjaju, a neki su totalno podbacili.

Naši komentari slede u nastavku:

Divan izbor haljina za posebno veče

Saša Matić sa suprugom Anđelijom i ćerkama Tarom i Aleksandrom

1/9 Vidi galeriju Ćerke Saše Matića su boginje lepote, a žena nikad lepša Foto: Nemanja Nikolić

Supruga i ćerke Saše Matića izgledaju kao Čarlijevi anđeli. Trio fantastiko. Divan izbor haljina za ovo posebno veče. Slavljenica je toliko lepa da sve ostalo pada u drugi plan, a haljina koju je ponela apsolutno priliči događaju i savršeno se slaže sa maminom i sestrinom toaletom. Frizura i šminka perfektni, kao i izbor obuće. Bravo!

Jovana i Željko Joksimović

1/5 Vidi galeriju Jovana i Željko Joksimović Foto: Nemanja Nikolić

Bračni par Joksimović je kao i uvek na visini zadatka. Preplanula voditeljka izgleda perfektno u ovoj metalik mini srebrnoj haljini uz koju je ponela “stela makartni” pismo tašnicu i crne sandale. Željko je svojim stajlingom i izborom boja fantastično ispratio suprugu i definitivno je bio jedan od najbolje obučenih muškaraca na slavlju. Ovo je primer da se može izgledati šik i bez kravate i svečanog odela u nečem malo opuštenijem, ali i te kako efektnom.

Tea Tairović

1/6 Vidi galeriju Tea Tairović sa suprugom na slavlje kod Matića Foto: Nemanja Nikolić

Novosađanka se okupljenim medijima požalila da kasni na slavlje jer nije mogla da odabere šta će da obuče. Ako joj je ovo najlepše i najsvečanije što je mogla da pronađe, bolje i da se nije trudila. Tea Tairović je zgodna i visoka devojka i ovaj kroj haljine joj super stoji, ali su print i boje na njoj jezivi. Dezen ove haljine deluje kao da se ova pevačica obukla u vojni šator iz neke šume u Bugarskoj ili Rumuniji. Tašna ove veličine se nikako ne uklapa u ovu modnu jezu, a ova “luj viton” pederuša njenog supruga je tek posebna priča od koje kolektivno dobijamo modni fras. Ko ovo još kupuje i zašto?

Maja Berović

1/3 Vidi galeriju Maja Berović Foto: Nemanja Nikolić

Sa Majom se u poslednje vreme nešto desilo i pravi grešku za greškom u modnom smislu. Boja autfita je lepa i trendi, kao i “luj viton” klač, ali je suludo bilo šta komentarisati dalje iz jednog prostog razloga. Maji su pantalone izgužvane i to sebi nikako nije smela da dozvoli jer predstavlja nepoštovanje događaja na koji je pozvana. Ona je zaboravila da ima peglu kod kuće i da je ovaj saten morala da ispegla jer ovako sve izgleda prilično aljkavo.

Mega šik crno-bela kombinacija

Jana Todorović

1/5 Vidi galeriju Na proslavu 18. rođendana Tare Matić stigla je i Jana Todorović, zajedno sa ćerkom Kristinom Foto: Nemanja Nikolić

Jedna od bolje obučenih gošći na slavlju. Jana je ovde top i sve pohvale na izgledu, baš se vidi da je smršala. Mega šik crno-bela kombinacija. Košulju sa ovim zanimljivim detaljem fantastično je uklopila uz pantalone i “birkinku” (o njoj nemamo šta da pričamo). Jedina zamerka je na sandalama, bolje bi joj pristajale crne klasične salonke. Dokaz da se moze izgledati pristojno i elegantno i bez haljina, šljokica i ostalih gluposti koje naše pevačice obožavaju.

Milica Pavlović

1/8 Vidi galeriju Milica Pavlović Foto: Nemanja Nikolić

Seksi senjorita je još jednom dokazala da savršeno ume da izabere autfit shodno događaju na koji ide. Prelepa korset haljina u kojoj Milica izgleda kao milion dolara. U ovom izdanju mogla je da se pojavi i na crvenom tepihu na dodeli Oskara u Los Anđelesu ili na Kanskom filmskom festivalu i bila bi među pet top obučenih dama. Savršen izbor tašnice, sandala, aksesoara, frizura, šminka, sve je bez greške.

Lidija Ocokoljić

1/3 Vidi galeriju Lidija Ocokoljić Foto: Nemanja Nikolić

Rođena sestra Cece Ražnatović nije se proslavila u ovoj mint zelenoj haljini, koja deluje kao da je već negde viđena. Možda na nekom nastupu njene sestre? Narukvicu i ogrlicu je definitivno pozajmila od Cece, to smo na njoj videli na nekom od snimanja “Zvezda Granda”. Materijal ove haljine deluje prilično jeftino pa ističe sve Lidijine nedostatke. Lidijin dekolte je i više nego degute, kao i nadogradnja koja izgleda prilično jeftino. Loše!

Održale modni čas

Goca i Ilda Šaulić

1/4 Vidi galeriju Ilda i Goca Šaulić Foto: Nemanja Nikolić

Majka i ćerka su opet održale modni čas. Posebno bismo pohvalili Ildu koja je ovim stajlingom opet na delu pokazala šta znači biti dama. Prelepa haljina sa motivima cveća, idealne dužine i kroja. Fantastično! Sandale su odlične, kao i čuvena “lejdi dior” tašnica koja je zaokružila celu priču. Jedna reč za obe - dostojanstveno!

Slađa Alegro

1/3 Vidi galeriju Slađa Alegro Foto: Nemanja Nikolić

Slađa omaši sa stajlingom svaki put, pa je tako bilo i sad. Već viđeno milion puta, dosadno. Ove haljine sa ogromnim srcem je iznosila cela estrada na ovaj ili onaj način. Demode i jako neispirativno. Ovaj sat na njenoj ruci bode oči, a katastrofalnom utisku je doprineo i Slađin suprug, koji se baš nikako nije uklopio sa njom. Neka se ugledaju na Joksimoviće kako se dolazi u paru.

Breskvica

1/3 Vidi galeriju Breskvica Foto: Nemanja Nikolić

Mlada pevačica se super obukla. Pristojno i šik, u skladu sa njenim godinama. Pohvale za suknju i belu mušku košulju, kao i “lubuten” salonke u ovoj bež boji koje idu uz sve i nikad ne izlaze iz mode. Breskvica je dokaz da se jednostavnost isplati.