Mladen Mijatović se nedavno vratio sa Bliskog istoka u Srbiju, a i na televiziju Pink.

Sada, ako je suditi po društvenim mrežama, uživa u slobodnom vremenu pre početka nove televizijske sezone, pa je tako pre nekoliko dana je posetio manastir Gomijrne, a sada je pokazao i da se posvetio fizičkom izgledu.

Mijatović je na svom Instagram profilu objavio fotografije i snimak sa trčanja. Na sebi je imao trenerku i običnu majicu, a kratko je napisao sledeće:

- Važno: "Zdravlje ne dolazi uvek od medicine. Važni su i smiren um i mir u srcu i duši". Vazda bilo, u zdravom telu, zdrav duh.

Raskinuo sa Deom Đurđević

- Obaveštavam da smo Dea i ja stavili tačku na naš zajednički emotivni život. Rastali smo se u prijateljskim odnosima, uz puno poštovanja - rekao je on, nakon čega se oglasila i Dea.

- To je naša zajednička odluka i zajednička izjava ujedno. Ništa ne bih dodavala na ono što je Mladen objavio, ujedno je to naše zajedničko oglašavanje - poručila je ona za "Pink".

Inače, Dea ima novog emotivnog partnera, a nedavno je prvi put javno progovorila o novom dečku kojeg vešto krije od očiju javnosti.

Kurir.rs