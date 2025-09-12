Slušaj vest

Halid Bešlić i njegova supruga Sejda u braku su skoro pola veka i važe za jedan od najskladnijih parova na estradi, zajedno su prošli mnoge životne nedaće, a velika želja da imaju više dece ostala im je neispunjena.

Uprkos borbi za zdravlje, Halid Bešlić nije odustao od onog što najviše voli - muzike, pa je snimio pesmu "Sejda", koju je za njega uradio Miligram, a koju je posvetio supruzi. Ova numera je mnogima naterala suze na oči.

Njegova najveća podrška

Pevač je često isticao da je Sejda bila i ostala njegova najveća podrška, temelj porodice i životna saputnica.

Halid Bešlić upoznao je suprugu preko njene sestre Foto: Printskrin

Halid i Sejda upoznali su se krajem sedamdesetih godina kada je Halid bio na početku muzičke karijere, nastupajući po kafanama. Sejda je tada radila u fabrici čokolade. Njihov prvi susret dogodio se na proslavi Dana žena, gde je Halid, u šali, zaprosio Sejdu. Međutim, ono što je počelo kao šala brzo se pretvorilo u zajednički život koji i danas traje.

- Suprugu nisam upoznao na nastupu. U jednoj kafani gde sam nastupao, na ulazu u Sarajevu... Tu je radila moja svastika, bila je kuvarica, i ona me je upoznala sa ženom. Ona nije izlazila po kafanama. Kada smo se upoznali video sam da je to to, zabavljali smo se pola godine i odmah posle toga smo se venčali. Eto, tolike godine funkcionišemo i dan-danas. Bilo je teških godina u našem odnosu, ali sve smo prevazišli... Kada smo bili mlađi, to je nekako i normalno - rekao je svojevremeno Halid.

Halid Bešlić dobija podršku sa svih strana Foto: Printscreen Pink

Napustila posao da bi se posvetila porodici

Venčali su se 1977. godine, a Sejda je napustila svoj posao kako bi se posvetila porodici i pružila podršku Halidovoj karijeri. Dobili su sina Dina, ali se Sejda kasnije suočila sa zdravstvenim problemom zbog čega im je ostala neispunjena želja da imaju još dece.

- Moja žena je imala problema sa jajnicima i zbog toga nismo mogli da imamo još dece. Imala je tumor na jajniku, to smo rešili operacijom i to je bila posledica. Njima nikad ništa nije falilo... Ja sam stalno putovao, radio... Ne možete se baviti muzikom, a da budete stalno kući, zato kažem da nisam osetio te trenutke na pravi način - ispričao je Halid u jednoj emisiji.

Ono što je propustio sa sinom, pevač, za čiji se oporavak sada svi mole, nadoknadio je sa unucima. Sin Dino i snaha Mahira su 2014. godine dobili blizance, što je Halidu i Sejdi donelo veliku radost.

Kurir/Informer