Gabi Novak, legendarna muzičarka, preminula je u avgustu 2025. godine u 90. godini, a njena dobra prijateljica sada je otkrila detalje iz njenog života, za koje se nije znao.

Posebno emotivan govor tokom komemoracije slavne umetnice održala je njena dugogodišnja prijateljica i koleginica Tereza Kesovija, koja je podelila dirljive uspomene i poslednje trenutke sa Gabi. Ona je ujednom otkrila da je kontaktirala Ministarstvo kulture kako bi se pomoglo pevačici u teškim trenucima, te je opisala i njene poslednje dane.

- Gabi je meni uvek u srcu, u mojoj duši. Nenadoknadiv gubitak, mi takvih umetnika više nemamo.

Ona je bila moj tip osobe koji sam obožavala. Teško mi je reći bila, ona je tu, ne može nestati neko koga tako volite. Ona više nije mogla ni da govori, ja sam slala njoj poruke. Bila sam kod nje u tom domu, ja sam ogorčena zapravo na sve te hvalospeve. Zvala sam Ministarstvo kulture i rekla: 'Molim te, Nina, napravi nešto, nek bude na nekom boljem mestu, na nekom boljem krevetu.' Ali ne, nije bilo napravljeno ništa - rekla je ona.

Gubitak sina joj je bio najteži udarac

Gubitak jedinog sina, Matije Dedića, bio je pretežak udarac za Gabi Novak. Tereza je otkrila da je Gabi teško govorila i da je bila svesna da se bliži kraj. „Koja majka može preživeti smrt sina, Bože moj,“ rekla je Tereza za Slobodnu Dalmaciju, dodajući da je želela još jednom da je zagrli i poljubi.

Iza Gabi Novak ostaje bogato muzičko nasleđe koje će nastaviti da inspiriše generacije, i nakom svoje smrti. Njena priča, međutim, podseća i na važnost dostojanstva u starosti, posebno za one koji su svojim talentom i radom ostavili neizbrisiv trag u kulturi.

