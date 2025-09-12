Slušaj vest

Radiša Trajković Đani nakon vrednog leta odlučio je da da sebi oduška i ode na odmor. Pevač se nalazi na luksuznoj destinaciji, a mnogi korisnici društveni mreža su se pitali zašto njegova supruga nije s njim.

Slađa Trajković se sinoć pojavila na proslavi kod Saše Matića, a Đani joj nije pravio društvo. Sada kad je objavio sliku s odmora mnogi su se zapitali zašto je ovaj par razdvojen ili bolje pitanje zašto je Đani sam na moru.

No, ako stavimo sa strane to što je Slađa sama u Beogradu, a Đani sam na moru moramo da primetimo da je Trajković dosta smršao i doveo liniju do savršenstva. Pevač je ponosno ispozirao, a njegova transformacija se dopala svima.

Pevač je na sebi imao šorts i naočare za sunce, a nema sumnje da uživa u suvom luksuzu.

Foto: Printscrean

Opet konzumira alkohol

Slađana Trajković, supruga Radiše Trajkovića Đanija otkrila je da njegov oporavak teče dobro i da je pevač ponovo počeo da konzumira alkohol.

Nakon povrede na skijanju u Italiji, pevač Radiša Trajković Đani imao je operaciju ruke, a oporavak i dalje nije u potpunosti okončan.

Iako se ranije suočavao sa zdravstvenim problemima, a poslednja povreda dodatno je pogoršala njegovo stanje, pevač je ipak prekršio dato obećanje da više neće konzumirati alkohol. Kako se može videti na njegovom Instagram profilu, ponovo pije, što je i njegova supruga Slađana Trajković.

Pevač je bio srećan jer je okupio porodicu

- Evo upravo smo se vratili s odmora, dobro smo. Đani je dobro, super teče oporavak, išao je na fizikalne terapije, pa sve u svemu dobro je. Pije ponovo, ali ništa spektakulrano, kad je društvo i to je to - rekla je Đanijeva supruga.

Slađa je, takođe, istakla da joj je žao što nije bila na svadbi Zorice Brunclik i Miroljuba Aranđelovića Kemiša, a dodala je da postoji mogućnost da i ona i pevač obnove zavet za dve godine.

- Žao nam je što nismo bili, ali porodično smo išli svi na letovanje, i deca i unuci. Tako se pogodilo šta da radim. Ne znam posle kol'ko to ide, ali eto za dve godine možda - ispričala je pevačeva supruga za Informer.