Slušaj vest

Ana Radulović mesecima prolazi kroz pakao zbog nepostojećeg eksplicitnog snimka na kojem je kako tvrdi jedna od bivših devojaka Nenada Marinkovića, voditeljka s Gatozom.

Voditeljka se juče oglasila gde je otkrila sve detalje o devojci koja želi da joj napakosti, a sada se oglasio i njen bivši muž Mirče Radulović koji joj je u ovim trenucima velika podrška.

- Ne želim da se ovo pogrešno protumači, niti bilo šta. Želim samo da dam podršku svakome ko je "osuđen" zbog tuđih laži i uništio svoje zdravlje zbog neke tamo osobe koja je bez trunke razmišljanja iznela takvu neistinu u javnost i time napravila nekome ozbiljan problem. U kakvom god odnosu da smo Ana i ja, ja sam na neki način dužan da stanem u njenu odbranu zato što je ona majka našeg deteta i zato što znam celu istinu o ovoj situaciji. I da napomenem, bez ikakvih insinuacija vezano za naš odnos, jer ovo nema nikakve veze sa tim. Svako dobro želim svima - napisao je Mirče u poruci na storiju uz Anin snimak gde se obratila svima.

1/5 Vidi galeriju Brak im nije uspeo Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

Gastozova bivša joj namestila skandal

Ana se sinoć oglasila na mrežama gde je do detalja ispričala situaciju kroz koju prolazi.

"Ako primetite da na početku ovog videa, moja koža je sasvim normalna dok od polovine se naglo pojavljuje crvenilo i pečati, koji su samo jedan od pokazatelja kakav stres sam prolazila i prolazim kada pričam o tome, iako je prošlo više od pola godine. Iako su mi odrešene ruke da vam kažem i pokažem još toga za ovu temu a i dotičnu osobu ja cu za sada začutati u nadi da ce se ovo žensko biće pokajati u nekom trenutku za sve laći koje je iznela o meni i ako ne izviniti, bar poreći.I znate kako kazu “Doći će vreme u kojem će svako dobiti šta zaslužuje. Neki se raduju tome a neki strahuju. Za sada toliko" - napisala je Ana u opisu videa, a potom iznela sledeće:

"Dobar dan, došao je trenutak da čujete i moju reč posle toliko meseci ćutanja i prvo što ću vam reći na samom početku jeste razlog mog ćutanja, a to je moje preveliko poštovanje prema televiziji na kojoj radim i prema samom projektu, jer nisam želela da svojim oglašavanjem nijednog trenutka utičem na gledaoce, da kreiram i stvaram njihova mišljenja povodom te ili bilo koje situacije. Isto tako nisam želela da nakon završetka tema u emisiji "Narod pita" budem ja i da budu postavljana meni pitanja, iako sam mnogo puta za svo ovo vreme, a dosta je prošlo imala želju da kažem, da demantujem, ali sam izdržala i sada je došao trenutak da čujete moju stranu priče. Sve ovo radim zbog svoje porodice i zbog meni najbližih ljudi. Iako ni moji roditelji, ni ljudi pored mene nijednog trenutka nisu dovodili u pitanje ili posumnjali da je nešto od toga što je izrečeno istina, već su znali da su u pitanju ogromne laži. Oni ipak zaslužuju da ja izađem i da ljudi koji su možda poverovali, da ti ljudi čuju ono što imam ja da kažem" - započela je Ana, pa nastavila:

"Ja ću njeno ime izgovoriti podignute glave, bez knedle u grlu, bez zamuckivanja, premišljanja. Nađa Rakić je devojka koja je izašla javno i izmislila nešto tako strašno, i ne samo izmislila već i potvrdila da je svojim očima videla nešto što ne postoji. Meni je jako žao što jedna žena, majka ženskog deteta se usudila da tako nešto slaže o nekome ko nikada do tada nije njeno ime izgovorio, a ja se vodim time da se sve u životu vrati. Ja devojku ne poznajem, nikada nisam nešto loše rekla o njoj. Glavna i jedina i najbitnija istina jeste da nisam ni na kakvom klipu, nisam imala sa njenim bivšim dečkom ništa od toga što je rekla, a kamoli snimala.

"Svi koji me bar malo poznaju, znaju da nisam neko ko bi takve stvari radio, nisam neko ko, kako ona kaže, bi dolazio mrtav pijan, snimao se ili šta već. I posle toliko meseci, ja i dan danas nisam dobila odgovor, tj. nisam našla u sebi opravdanje zašto bi neko to uradio".

"Naravno devojka Nađa Rakić je tužena istog trenutka kada je iznela te očajničke laži o meni. Na prvom ročištu se nije pojavila, drugo sledi uskoro, svi će biti od kolega obavešteni kada je. Iskreno se nadam da će se pojaviti, volela bih da je vidim uživo, da je pogledam u oči i da joj postavim par pitanja. Mislim da će se u svim tim svojim lažima pogubiti".

"Dobila sam informaciju da je Nađa nakon toga otišla van zemlje i da ona ima dvojno državljanstvo. Ne tvrdim, to sam čula. Ako je tako, verujem da će zbog dvojnog državljanstva u nekom trenutku morati da dođe u našu državu i da će morati sudski da se suoči sa mnom, ali isto tako ja je ovako javno molim i pozivam da gostujemo u nekoj emisiji, jer imam i ja mnogo pitanja za nju, ali ta pitanja bih joj postavljala samo javno, ne u sudnici ili u četiri oka

"Ono što želim da je pitam sada jeste da li je ikad pomislila na moju mamu, šta je prošla zbog laži koje je ona izgovorila o meni i kako bi ona podnela i doživela da sutra neko u njeno dete uperi prst zbog laži jedne ženske osobe i da ona ne može nikakao da dokaže da to nije istina. sem da kaže ovako kao što ja pričam vama".

"Možda su neki želeli da mi nađu neku strašnu grešku životnu i da se uhvate za to, ali eto sve što je devojka Nađa Rakić rekla je jedna ogromna laž. Ovo je posledni put da se ja oglašavam i komentarišem nešto što je neko ko je u rijalitiju ili vezan za rijaliti rekao o meni zato što sam ja mislila da sam spremna na sve, ali sam zapravo shvatila da nisam, jer nisam bila spremna da neko može da izađe i ovakvu stvar javno slaže. Neću komenatrisati više nikada. Svako ko bude o meni rekao nešto, laž ili štagod komuniciraće sa mnom samo na sudu. Nikada u svom životu nisam ništa ovako imala ni sa jednim učesnikom rijalitija, ni sa jednim učesnikom nisam bila intimna - rekla je Ana Radulović.