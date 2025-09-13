Slušaj vest

Pre nekoliko minuta zvanično je počela Elite 9, a glamur i energija već se osećaju u studiju.

Dušica Jakovljević, zaštitno lice rijaliti programa, ponovo je na svom mestu i spremna da publici donese nezaboravne trenutke.

Izgled Dušice Jakovljević

Dušica se pojavila pred širokim narodnim masama u glamuroznom izdanju.

U bež haljini do poda, ukrašena ružama istog materijala i boje, voditeljka je zasenila sve prisutne, kao i gledaoce kraj nalih ekrana.

Dušica Jakovljević u zanosnoj haljini na otvaranju Elite 9 Foto: Boba NIkolić

 Haljina koju nosi je od providnog materijala, a po sebi ima posute bisere i kristalne šljokice koji sijaju.

Podsećamo, Elita 8 ostala je upamćena po velikim skandalima i emotivnim pričama, a sada nas očekuje nova sezona u kojoj će se granice pomerati još dalje.

Ne propustiteRijalitiJANJUŠ SPAKOVAO 14 CRNIH KESA ZA ELITU Prizor iz njegovog doma sve šokirao: On u donjem vešu, a oko njega haos! (FOTO)
janjus.jpg
RijalitiTERZA POKAZAO NOVU DEVOJKU! Dan pred ulazak u "Elitu" otkrio da je ponovo zaljubljen: Evo ko je i kako izgleda atraktivna plavuša! (FOTO)
Borislav Terzic Terza Elita 8 finale elite8
StarsPOBEDILA U RIJALITIJU, PA SE POTPUNO POVUKLA Majka Kije Kockar vodi miran život, komšije otkrile štra sada radi: Da li je se sećate?
nadica-zeljkovic-4.jpg
RijalitiNA OPERACIJE PUKLA 5.000 EVRA Sofija Janjićijević otišla na remont i promenila lični opis: Evo šta je sve radila na sebi
Screenshot 2025-07-20 020606.png

 Pogledajte dodatni video o Eliti:

Izjava pobednika i drugoplasirane: Gastoz i Anđela Đuričić Izvor: Kurir