DUŠICA JAKOVLJEVIĆ U PROVIDNOM OD GLAVE DO PETE! Voditeljka objasnila šta znači glamur: Po sebi ima bisere, šljokice i ruže! (FOTO)
Pre nekoliko minuta zvanično je počela Elite 9, a glamur i energija već se osećaju u studiju.
Dušica Jakovljević, zaštitno lice rijaliti programa, ponovo je na svom mestu i spremna da publici donese nezaboravne trenutke.
Izgled Dušice Jakovljević
Dušica se pojavila pred širokim narodnim masama u glamuroznom izdanju.
U bež haljini do poda, ukrašena ružama istog materijala i boje, voditeljka je zasenila sve prisutne, kao i gledaoce kraj nalih ekrana.
Dušica Jakovljević u zanosnoj haljini na otvaranju Elite 9 Foto: Boba NIkolić
Haljina koju nosi je od providnog materijala, a po sebi ima posute bisere i kristalne šljokice koji sijaju.
Podsećamo, Elita 8 ostala je upamćena po velikim skandalima i emotivnim pričama, a sada nas očekuje nova sezona u kojoj će se granice pomerati još dalje.
