Pre nekoliko minuta zvanično je počela Elite 9, a glamur i energija već se osećaju u studiju.

Dušica Jakovljević, zaštitno lice rijaliti programa, ponovo je na svom mestu i spremna da publici donese nezaboravne trenutke.

Izgled Dušice Jakovljević

Dušica se pojavila pred širokim narodnim masama u glamuroznom izdanju.

U bež haljini do poda, ukrašena ružama istog materijala i boje, voditeljka je zasenila sve prisutne, kao i gledaoce kraj nalih ekrana.

Dušica Jakovljević u zanosnoj haljini na otvaranju Elite 9

Haljina koju nosi je od providnog materijala, a po sebi ima posute bisere i kristalne šljokice koji sijaju.

Podsećamo, Elita 8 ostala je upamćena po velikim skandalima i emotivnim pričama, a sada nas očekuje nova sezona u kojoj će se granice pomerati još dalje.

