Elita 9 počinje svakog trenutka, a glamurozni kadrovi samo potvrđuju da nas čeka prava televizijska poslastica.

Milan Milošević ponovo zauzima centralno mesto među voditeljima i spreman je da gledaoce provede kroz nove drame, ispovesti i spektakle.

Izgled Milana Miloševića

On je, kao i obično, samom pojavom sve zasenio, te su sve oči bile uprte samo u njega.

Milan je za ovu priliku odlučio da obuče jednu od najsvečanijih odevih kombinacija koje je ikada imao pred kamerama.

Naime, Milošević je crne uske pantalone i crnu košulju ukombinovao sa bež sakoom i prslukom koji na sevi imaju svetlucave cvetne detalje.

Na sebi je imao i leptir mašnu iste boje.

Posle uzbudljive Elite 8, publika s nestrpljenjem iščekuje nove aktere i nove priče koje će obeležiti devetu sezonu.

