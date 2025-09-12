Slušaj vest

Luksuzna proslava 18. rođendana ćerke pevača Saše Matića, Tare Matić, okupirala je svu pažnju estradnih novinara.

Srđan Zelembabić Zele Foto: Kurir Televizija

Dosta se spekulisalo o ceni proslave, sa obzirom da je u prisustvu bilo 700 zvanica, a dosta se govorilo i o tome ko se pojavio, a ko je ovu svečanost propustio.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su estradni novinar Srđan Zelembaba Zele, kao i Teodora Borozan, PR menadžerka i novinar Kurir televizije.

Zelembaba: Matići su pravi domaćini

Zelembaba, koji je i sam pratio ovu proslavu, kaže da je ovo jedan od "jačih događaja" u poslednje vreme, kada je u pitanju estradno nebo:

- Ovakvi događaji okupe gomilu poznatih. Bilo je prelepo, ćerke su prelepe. Porodično su ostavili dobar utisak, pravi domaćini. Od poznatih, prisustvovali su Željko i Jovana Joksimović koji su izdominirali sa stajlinzima koje svi komentarišu od jutros - kaže Zelembaba.

Pogledajte ko je sve prisustvovao proslavi punoletstva ćerke Saše Matića:

1/59 Vidi galeriju Pevač Saša Matić danas, 11. septembra, organizuje gala slavlje povodom 18. rođendana svoje ćerke Tare Foto: Nemanja Nikolić

Zelembaba kaže da je Joksimović "prava zvezda", te su svi novinari potrčali prema njemu u trenutku kada je stigao na proslavu, a dodaje i da je u prisustvu bio pevač Aco Pejović sa suprugom.

Borozan: Ljudi su pomešali Matićevu suprugu sa njegovim ćerkama

Borozan kaže da je proslava bila glamurozna, pa i da je to događaj koji će se pamtiti i ostavio je pečat.

Teodora Borozan Foto: Kurir Televizija

- Ne znam da li smo u protekle dve godine imali događaj sa ovoliko zvanica, ali ne računam ukoliko su u pitanju rođendani kompanija ili televizija. Ovo su prave, velike zvezde. Moram da izdvojim komentare društvenih mreža koji su pomešali suprugu Saše Matića za još jednu od njegovih ćerka - kaže Borozan.

Borozan kaže da je supruga Saše Matića zadala domaći zadatak ženama kako izgleda negovana dama sa ukusom.

Zelembaba dodaje da je još jedna osoba koja se istakla svojim stajlingom i pevačica Breskvica, koja se odlučila za svedeniji izgled.

- Navikli smo da poznate ličnosti imaju dosta novca i mogu da priušte modne kreatore, ali neki ne znaju da se obuku i džaba im sve to. Imali smo sinoć par poznatih ličnosti koje su bile pravi modni promašaj o kome će se tek pričati - kaže Borozan.

Luksuzna proslava 18. rođendana ćerke Saše Matića -Estradni novinari izneli sve detalje Izvor: Kurir televizija

Zelenbaba kaže da nije bilo skandala, sem slučaja u kome je Maja Berović prekinula intervju zbog pitanja o izvođačima Jali i Bubi.

- Ljude i dalje zanima kako će oni reagovati i ta situacija - kaže Zelenbaba.

Kada je u pitanju cena ovog glamura, Borozan kaže da je nezahvalno govoriti o ciframa jer je i dalje u toku prikupljanje informacija koje značajno utiču na ukupnu cenu ovog zadovoljstva.

- Bilo je između 600 i 700 zvanica, broj je zaista ogroman, torta na četiri sprata sa svežim cvećem, unutra je sve bilo poput bajke. Verujem da je u pitanju velika suma novca - kaže Borozan.

Zelenbaba kaže da se očekivalo i prisustvo Svetlane Cece Ražnatović, koja je bila sprečena koncertom, ali je njena sestra bila u prisustvu.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs