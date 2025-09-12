Slušaj vest

Aleksandra Babejić danas se pojavila pred medije, a razlog je jer je došlo vreme da ide u karantin zbog početka nove sezone Elite 9. Ona je već nedeljama u fokusu zbog priče o raskidu Kristijana Golubovića i Kristine Spalević, a u razgovoru s domaćim medijima ona i dalje tvrdi da nije ona pravi razlog njihovog rastanka.

U ovom trouglu našla se i pevačica Gaga Filipović koja je Aleksandru optuživala da se bavi crnom magijom. Babejićeva tvrdi da ni to nije istina.

- Kad već ponovo pričamo o toj crnoj magiji, Gaga Filipović će morati da se sakrije u crnu zemlju ako ja progovorim o stvarima koje znam o njoj - rekla je Aleksandra, za Blic.

Međutim, sve je zanimalo kako su se rastali Aleksandra i Krisitjan

- Kristijan i ja smo se pozdravili, ali ovako generalno šta da mi kaže? Svakome je teško kad se rastaje. Opet kažem, ja nisam kriva za to što su Kristijan i Kristina raskinuli. To je sve bio sticaj okolnosti, dolazila sam im u kuću i čuvala decu, a u tom stanu sam prespavala 10 puta - rekla je Aleksandra.

1/5 Vidi galeriju Nakon duže vremena, jarići su ponovo glavna atrakcija na imnaju "Farme 8" Foto: Printscreen Narodna

"Kristina sve radi iz hira"

Aleksandra tvrdi da je u celoj priči samo kolateralna šteta.

- Nikad nije postojao problem, posle se tek pojavio iz Kristininog hira, ali više o tome ćemo pričati unutra jer ima toliko toga da se kaže.

To što je ona rekla da sam spavala u tom krevetu njenog deteta, spavala sam više puta i nikada nije bio problem oko toga. Pravi se taj problem bespotrebno i ne znam šta bih više rekla na tu temu - zaključila je za Blic, buduća učesnica Elite 9.