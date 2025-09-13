Slušaj vest

Mile Kitić pola veka je na muzičkoj sceni. Mnogo anegdota pamti s raznih nastupa i gostovanja širom sveta, a nedavno se podsetio trenutka kada je izgubio nevinost.

Ono što je sve šokiralo je to da je pevač dobio novac nakon čina. Kitić je dodao i da je pola pevača još bilo s čuvenom Nadom.

-S tom Nadom iz Čikaga bilo je pola pevača mlađe generacije i bez obzira na to što sam bio dete, morao sam da popijem da bih legao s njom. Imala je mnogo love i plaćala bi za intimni odnos po 1.000 dolara. Uradio sam to za desetku. Posle mi je kupila neki sat od 7.000 dolara koji sam prodao Ciganinu za upola manje love – šokirao je jednom prilikom Mile Kitić.

Pevač se nikada nije libio da prizna da je supruzi bio neveran, te je jednom prilikom otkrio i da u tom momentu ima ljubavnicu.

-Ne postoji grad gde nisam imao devojku, imao sam jednom deset odjednom. Nikada nisam plakao zbog nekog, bio sam mlad. Mlad sam se i oženio. I kada sam stupio u brak imao sam ljubavnicu, imam i dan-danas. Pored Marte imam – rekao je Kitić, pa otkrio i najdublje tajne svojih kolega o kojima se do tada nije javno govorilo.