Slušaj vest

Goca Tržan proslavila je punoletstvo svoje ćerke Lene nedavno, a sada je govorila o tome kako se osećala kada joj je ćerka postala punoletna ili što bi se reklo - svoj čovek.

- Jedne večeri sam se, pod dejstvom hormonsko-emotivnog sloma, zaplakala i Raši rekla: „Ona je sve starija, ja ću njoj sve manje trebati, a ona meni sve više“. Kad me čuje da to govorim, Lena mi kaže: „Ne lupaj, vidiš da radije provodim s tobom vreme nego ne znam s kim”. Momenat jeste bio, kao što rekoh, patetično-hormonsko-samosažaljivi, ali to je roditeljstvo.

Njoj se, posle četvrte godine srednje škole, drastično menja život, baš kao što se bitno promenio na prelasku iz osnovne u srednju. Period je turbulentan, ali svi smo kroz njega prošli, pa će i ona. Nije majka kukavicu rodila.

- I dalje je naš odnos divan, a takav je i njihov odnos s Lenom, zbog čega sam veoma srećna. Vrlo često mi kaže – idem da spavam kod njih.

Svi smo povezani. Srećna sam što je imala privilegiju da ima babu i dedu koji su zdravi, pa su mogli da s njom provode mnogo vremena - rekla je pevačica za Story pa nastavila

Nedavno ste ispričali da ste Lenu, kad je bila beba, vodili na nastupe – povijete je, nahranite, pa na scenu. Da li se, sa distance od osamnaest godina, pitate kako ste to uspevali?

1/9 Vidi galeriju Goca Tržan večeras u jednom restoranu u Beogradu proslavlja 18 Foto: Kurir

- Ni tada o tome nisam razmišljala. Ti si u bubnju koji se vrti i nemaš mnogo izbora. Radila sam onako kako sam morala, jer nisam majka koja je dete rodila guvernantama. Smatrala sam da je moj zadatak da se o njoj brinem i budem s njom povezana.

Htela sam da se odmah navikne na život koji ja živim, jer nisam želela da ona živi drugačije. Porodica smo i moramo da budemo bliski.

Od prvog dana je Lena bila na točkovima, u avionima, na mojim grudima, u rukama, u kolicima... Imala je manje od dva meseca kad je prvi put išla na put.

Sećam se, kao da je juče bilo, kako je na svadbi prijatelja spavala „kao top“, a muzika je bila na maksimumu. Da ne govorim o tome da i danas čim uđe u kola može da zaspi, jer je stekla naviku od malih nogu - rekla je Goca, a ostatak intervjua pročitajte na Story.rs.