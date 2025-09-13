Slušaj vest

Uspomene su nešto što nam ostaje tokom života, a kažu da i u poslednjem trenutku na ovom svetu ljudima kroz glavu prođu najlepši trenuci iz koji su im se desili u životu. Niko ne napušta ovaj svet, ali jedna pevačica Snežana Aleksić Sneška podelila je niz fotografija starih i preko 30 godina sa svojim kolegama.

Od Đanija, preko Miloša Bojanića, Suzane Jovanović, Stoje, Mirka Kodića, Bilje Jevtić, Ane Bekute i drugih izvođača, podelila je fotografije s nastupa koje su često imali širom Balkana i Evrope.

Kako se može videti na fotografijama današnje velike zvezde izgledale su potpuno drugačije nego sada što je i logično. Međutim, mnogi su komentarisali kako se pevači i nisu mnogo promenili u odnosu na pevačice.

- Uspomene s mojim dragim kolegama - pisalo je u opisu galerije. Fotografije možete pogledati OVDE.

Anegdote koje se i dan - danas prepričavaju

Keba se nedavno u emisiji "Stars Specijal" prisetio i jedne zanimljive anegdote sa pokojnim Šabanom Šaulićem, koja se desila pre više od 3 decenije.

1/7 Vidi galeriju ZNAJU SVI DA VOLIM OVAJ KOCKASTI ČARŠAV, TO SAM JA! Šaban Šaulić je tokom života bio pravi KAFANSKI čovek, budila mu je posebne uspomene... (KURIR TV) Foto: Dragana Udovičić

- Ne sećam se koje je to godine bilo. Tu je bio Džej, Šerif, Šaban... To je čuvena anegdota. Bila je romska svadba u Parizu, nas 15 je bilo. Svi Romi su otišli kući, samo smo mi ostali. I sad domaćini nas tu služe, bilo je četvorica braće. Mi pijemo i pevamo, jedan, drugi, treći... I tako smo osvanuli. To se jednom u životu događa. Posle mi Šaban kaže: "E, šta mi bi ono?" Ja sam njega iskreno voleo. Meni je ovo simpatično. Kad je rekao: "Kebica tako slatko peva", meni je to bio najveći kompliment. On je bio velika duša - prisetio se Kojić.