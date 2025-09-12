Slušaj vest

Jasna Milenković Jami važi za jednu od pevačica koja je kao vino. Kako godine idu ona je sve lepša, a dokaz za to je i fotografija koju je pevačica objavila s bazena.

Pevačica je napravila pravu pometnju na mrežama objavivši fotografiju pored bazena, a mreže su se zbog njene objave usijale.

Jami je pokazala kako stoji na jednoj nozi a u opisu je poručila nešto čime je dala do znanja da uživa u životu i da joj je sve potaman.

- Kreiram svoj život iz snova - kratko je poručila Jami.

Jami u bikiniju
Foto: Printscrean

Njeno lice često je na meti komentara

Jami kaže da joj ljudi redovno komentarišu lice, pa je dala svoj sud.

- Fenomen je kada te komentarišu, ja sam jednom ušla da vidim te komentare i svi mene nešto napadaju za lice. Ja ne znam kome sam šta uradila i što to vas remeti. Moja stvar je što ne želim prirodno da starim. Kažu za mene: "Jao, pa šta je uradila?", kao da sam ja sebe sa iglom i hijaluronom radila - priznala je ona pa dodala:

Jami Foto: Kurir Televizija

- Dešavalo mi se masu puta da legnem na taj sto i tad verujem toj osobi koja je obukla beli mantil, da će mi uraditi najbolje. U dogovoru. ti njima kažeš: "Moja je fizionomija takva, ja hoću samo malu korekciju"- rekla je Jami, a zbog njenih objava često se podigne prašina.

Kurir.rs

