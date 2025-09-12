Slušaj vest

Marija Bulat supruga pevača Marka Bulata, uskoro će postati baka jer je njena ćerka iz prvog braka trudna i uskoro će na svet doneti bebu.

Ponosna baka spremna je na ovaj korak, a tik pre nego što će dobiti važnu ulogu, Marija je otišla na odmor kako bi se odmorila i bila spremna da bude pomoć svojoj naslednici kada stigne beba.

Marija je otputovala u Grčku na ostrvo Rodos gde je i nastala poslednja fotografija koju je objavila na društvenim mrežama.

Ona je pozirala u ubitačnom, minijaturnom tigrastom bikiniju, grudi je jedva obuzdala, a taman ten je došao do izražaja.

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

Izborila se sa zdravstvenim problemom

Podsetimo, zbog problema sa kičmom Marija Bulat nedavno je završila u invalidskim kolicima, što je bio jedan od najtežih perioda za nju. O svojoj dijagnizi je nedavno i javno govorila:

- Ja se ne opterećujem tim dijagnozama, šta god da mi kažu, ja bih prihvatila kao prehladu. Slušam savete lekara, ali najviše sebe slušam, jer mislim da mnogo toga ide iz glave. Ovo su neke tehničke stvari koje ne mogu biti iz glave. Imam skoliozu i kifozu kičme, na desetine diskushernija, imam neke frakture u glavi i tešku anemiju koja narušava kvalitet života. Trudimo se da mi kvalitet života bude bolji, ali da će nešto suštinski biti bolje, neće - rekla je Marija za "Premijeru Vikend Specijal".

