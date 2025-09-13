Slušaj vest

Mnogi poznati pevači su, poput Halida Bešlića, Ljube Aličića, Željka Samardžića, ljubav prema svojim suprugama iskazali kroz stihove.

Njihove pesme nose priče o iskrenoj ljubavi, odanosti i podršci, pretvarajući se u večne posvete suprugama koje su im bile oslonac kroz sve životne izazove.

U četvrtak je objavljena pesma "Sejda" koju je za Halida Bešlića uradio Miligram. Pevač, koji bije životnu bitku, posvetio ju je svojoj supruzi.

- Poslao sam tekst Fahrudinu Pecikozi, a kada mi je pročitao pesmu, odmah sam osetio kako mi se stomak steže, jer je u pitanju istinita ljubavna priča. Muškarac, nakon decenija braka i zajedničke ljubavi, obraća se svojoj ženi rečima: "Još si mlada, još si lepa kao nekad, Sejdo." Tada sam shvatio da je jedino što zaista traje i vredi večnosti - ljubav. Halid i ja smo odlučili da ovu poruku i pesmu o pravoj, večnoj ljubavi podelimo upravo sada. Uživajte - poručio je Milić.

Željko Samardžić je u emisiji "Premijera" na Pink televiziji otkrio da je Marina Tucaković jednu pesmu, "Pokaži mi šta znaš", posvetila njegovoj supruzi Maji. Pesmu, inspirisana njihovom višedecenijskom ljubavlju i suočavanjem sa starenjem, na svojim koncertima posvećuje svim ženama koje ulaze u ozbiljnije godine.

Aco Pejović i njegova supruga Biljana prošli su kroz mnoge izazove, ali je njihova ljubav ostala čvrsta. Iako su se pojavljivale priče o navodnom poljuljanom bračnom odnosu Aco je potvrdio da se vole više nego ikada. Jedna od njegovih najlepših pesama, balada "Sve ti dugujem", posvećena je upravo Biljani, ženi koja ga podržava na svakom koraku i čuva porodicu na okupu.

Ljuba Aličić prvi put se oženio dok je još bio mlad i ubrzo dobio sina Dejana, koji danas takođe radi u muzici. Nakon razvoda od prve žene, od 1988. godine je u srećnom braku sa Željanom. Njoj je posvetio jednu od svojih najpoznatijih pesama koja nosi naziv "Svirajte mi za Željanu". Time joj je zahvalio za svu ljubav i podršku koju mu pruža tokom godina.

Šaban Šaulić upoznao je svoju suprugu Gordanu kada je imala samo 16 godina, a njihovo prijateljstvo vremenom je preraslo u duboku i snažnu ljubav. Zajedno su dobili troje dece - Sanelu, Mihajla i Ildu. Šaban je svojoj voljenoj Gordani posvetio čitav album, na kojem se posebno ističe pesma "Gordana".

Ljubiša Stojanović Luis, umetnik prepoznatljivog glasa, tokom svoje karijere objavio je brojne pesme koje su postale pravi hotiv, a jedna od njegovih najpoznatijih numera je "Dudo". Pre nekoliko godina, gostujući u emisiji "Nikad nije kasno", njegova bivša supruga Dubravka Stojanović Duda otkrila je kako je nastala ova čuvena pesma, koja je posvećena upravo njoj.

- Doneo mi je ploču u Minhen i bacio je pravo u krilo. Na njoj je pisalo 'Dudi s ljubavlju'. Bila sam neizmerno uzbuđena, a kada je stavio ploču na gramofon i pustio pesmu, bila sam toliko dirnuta da sam pet dana provela bolesna, nisam mogla da ustanem iz kreveta - ispričala je Dubravka.

