Ava Karabatić oglasila se na društvenoj mreži Instagram gde je otkrila da neće biti učesnica Elite 9 i ako su pregovori bili i starleta je bila u zgradi Pinka.

Osim što je otkrila da neće biti učesnica, žestoko je oplela po učesnicima rijalitija.

- Da, išla sam na razgovor i kao najpopularnija rijaliti igračica, ponudila sam svoje uslove, i na njima je bilo hoće li me zvati ili ne. Tako da uživaćete u novoj dozi anonimusa i onih što idu iz sezone u sezonu, koji su dosadili i Bogu i đavolu. Ako neko želi kraljicu u rijalitiju, treba da se ispune i uslovi, počevši od finansijskih, jer verujte, treba izdržati 24 sata sa onim d****** – napisala je Ava na svom Instagram profilu.

Ava Karabatić Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Pričala o borbi sa alkoholizmom

Ava je u više navrata govorila o svojim životnim izazovima, uključujući borbu sa alkoholizmom nakon smrti oca.

Trenutno se fokusira na svoje zdravlje i druge izvore prihoda, poput prodaje fotografija na sajtu za odrasle. Kako je otkrila, cena njenih fotografija iznosi oko 5.000 dinara, što je maksimalno dozvoljeno pravilima platforme.

