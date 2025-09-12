Ava Karabatić oglasila se na društvenoj mreži Instagram gde je otkrila da neće biti učesnica Elite 9 i ako su pregovori bili i starleta je bila u zgradi Pinka.

- Da, išla sam na razgovor i kao najpopularnija rijaliti igračica, ponudila sam svoje uslove, i na njima je bilo hoće li me zvati ili ne. Tako da uživaćete u novoj dozi anonimusa i onih što idu iz sezone u sezonu, koji su dosadili i Bogu i đavolu. Ako neko želi kraljicu u rijalitiju, treba da se ispune i uslovi, počevši od finansijskih, jer verujte, treba izdržati 24 sata sa onim d****** – napisala je Ava na svom Instagram profilu.