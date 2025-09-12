Slušaj vest

Danas, 12. septembra, dan pred početak učesnici Elite 9 stižu u karantin gde moraju da provedu 24 sata, a stigao je i stariji sin Zlate Pterović - Miki Dudić.

Oni su došli porodično, Zlata i njen bivši muž Hasan Dudić isparili su sina Mikija u karantin i poželeli mu sreću.

Zlata i Hasan su uzbuđeni i uplakani, izgrlili su se sa sinom i oporstili za narednih 10 meseci.

Miki je stigao vidno raspoložen, a odmah je i otkrio da u Elitu ulazi kao slobodan muškarac.

Naime, njega je pevačica Teodora ostavila pred ulaza u rijaliti:

1/6 Vidi galeriju Miki Dudić Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

- Kao zapeta puška sam, malo neispavan još pod utiskom zbog porodice što smo se malo razdvojili, ali.. Plakali smo pre nego što smo došli ovde na javno mnjenje. Leći će sve na svoje, navićiće se bez mene i ja bez njih na neki period, pa Bože moj odu ljudi na robiju 10 godina, pa se ne vide i to je sve podnošljivo.

Kako kaže, detetu je najteže palo što se neće viđati sa ocem.

- Pa jeste, baš smo vezani. Ovo je neki najduži period što ćemo biti odvbojeni jedni od drugih, tako da... Nadoknadićemo mi to sve jednog dana - rekao pa dodao:

- Nisu bili srećni sigurno, bili su za to da više budem s njima. Tako se desilo da sma odlučio da uđem, pa koliko budem biću.

Na pitanje da li je zabranio roditeljima da se oglašavaju, Miki kaže:

Foto: Kurir, ATA images

- Zlata da se oglašava i Hasan, to su moji roditelji.

"Peja otišao na put, pružio mu podršku"

- Peja je na putu, sad smo se čuli i stalno smo na vezi. verovatno će me čekati.

- Pa kako može svadba bez brata. Nadam se da će to opstati, sve je do njih dvoje. Mirnij isu mnogo sada, sad su okej. Jovan je pozitivan skroz i baš onako zadovoljan. Čujemo se stalno. Poslovnim putem je otišao da se izdgovoara.

Miki je otkrio i da ga je devojka definitivno ostavila.

- Bilo je malo nerazjašnjeno, ostali smo u prijateljskim odnosima. Ulazim kao slobodan, emotivno sam zauzet, ali sam ovako slobodan.