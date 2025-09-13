Slušaj vest

Postoje priče koje nikad ne padaju u zaborav, već se o njima kako vreme prolazi otkrivaju nove informacije. To je slučaj sa Topolskom 18,ulicom po kojoj je snimljena istoimena pesma, a koju u seriji "Srećni ljudi" izvodi Melina Vojvodić iliti istaknuta glumica Snežana Savić.

Ulica velikih uspomena

Bogata uspomena

Ova numera je bila i lajtmotiv jer je pratila televizijsku ljubavnu priču s Aljošom Vučkovićem. Glumica i pevačica svojevremeno je priznala da je svaki put iznova preplave emocije kada čuje ovu pesmu. I ne samo to. Više od trideset godina svi se pitaju o značaju ove pesme, a bilo je i nedoumica da li je ta pesma zasnovana na istinitom događaju ili je taj naziv ulice bio inspirativan po nekog.

- Ljiljana Pavić je živela u toj ulici tokom studentskih dana - rekla je Savićeva jednom prilikom.

To je bilo dovoljno da prošetamo do Vračara, konkretno do zgrade u Toplskoj s brojem 18, i saznamo tajnu. Ljiljana je supruga scenariste "Srećnih ljudi" Siniše Pavića i njegov pomoćnik u pisanju scenarija. Stanovnici ovog kraja potvrdili su reči Snežane Savić da je Ljiljana baš tu nekada živela.

Zapažena uloga

Svedoci jednog vremena

- Ljiljana je živela u stanu u podrumu koji su vlasnici u to vreme izdavali. Kako mi je majka pričala, Sinišina supruga je u to vreme bila vredna i veoma pametna žena, o raskošnoj lepoti da vam i ne pričam. Kaže se podrum, jer ova zgrada ima samo tri sprata, a ona je živela u tom delu, ali to je bio lep i čist, uređen prostor. I kao u pesmi jedna soba, jedan krevet i jedna čaša, a toliko su nas zadužili - ispričala nam je komšinica.

Pokucali smo na vrata svakog stana. Na prvom spratu je advokatska kancelarija, na drugom umetnička radionica, a na trećem i poslednjem je porodični stan. Ljubazna sugrađanka je otvorila vrata i potvrdila da je Ljiljana živela u suterenu zgrade, a ne u potkrovlju, kako su neki pisali. Bilo kako bilo, ostala je lepa uspomena i priča koja i dalje živi.

Inače, u ovoj zgradi, osim "Srećnih ljudi", snimana je i serija "Ljubav, navika, panika".