Proslavljeni fudbaler i predsednikom Fudbalskog saveza Srbije Dragan Džajić ima veliku nekretninu u Crnoj Gori, u brdu, skrivenu od pogleda. Predsednik Fudbalskog saveza Srbijea sa suprugom Brankom gotovo svako leto u mestu Pržno, u blizini Budve.

Naime, Dragan Džajić poseduje luksuznu kuću na moru, koja je smeštena na brdu. Oaza mira bivšeg fudbalera, skrivena od znatiželjnih pogleda, vila je u retro stilu, okružena drvećem. Oko građevine, na lazi se drveće, a pogled sa sprata, prostire se pravo na more.

Komšije Dragana Džajića, kažu da je u kraju omiljen, a mada se svima kulturno javi, voli vreme da provodi sa porodicom i najbližima u privatnosti.

- Znamo Džaju, uvek se javi, fin, kulturan, ali i povučen. Ljubazan je, mada ne pije kafe sa komšijama. Ima čovek svoju rutinu. Probudi se u 8 sati ujutru, kolima ode na plažu, okupa se, sunča se, ruča, a onda se vrati u svoju vilu - pričao je komšija iz Crne Gore.

- Znam da jedan deo kuće izdaje. Vidite tu, prelepa mu je terasa, tu stave ležaljke - zaključio je komšija nedavno.

Oni koji žive u ovoj ulici imali su samo reči hvale za čuvenog Džaju i kompletnu njegovu porodicu, a radnici iz prodavnice i ulični prodavci otkrili su nam šta to on voli da jede u letnjim danima:

- Smokve su mu omiljeno voće. Često od nas poručuje sveže smokve. Poručuje nam i jaja, papriku, paradajz, ljubazni su i vrlo kulturni.

Nakon toga jedna od žiteljki ovog mesta otkrila nam je da je legendarni fudbaler pomogao njenoj ćerki koja živi u Beogradu:

- On je mojoj ćerki našao dodatni posao. Ona sređuje stan njegovoj ćerki Dragani i prezadovoljna je tim poslom. Kaže mi da mu je ćerka kao i on vrlo prijatna i da nije zahtevna, kao i da joj pomaže stalno i daje i više od onog što je zaradila.