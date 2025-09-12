Slušaj vest

Jasmina Medenica, poznata po svojim kontroverznim ulogama iz 1986. godine i brojnim skandalima, razmatra mogućnost ulaska u Elitu 9.

U prilog tome svedoči i njena nedavna objava na društvenim mrežama, u kojoj je otkrila da je već imala razgovor sa producentima i da se trenutno nalazi u fazi pregovora.

Poznato je da je Jasmina bila učesnica nekoliko sezona rijalitija „Farma“, a tokom jednog učešća je ostala zapamćena zbog burne romanse s Kristijanom Golubovićem s kojim je imala intimne odnose, pa je zasigurno da žestok momak neće ostati imun na njen ulazak.

Proslavila se golotinjom u filmu

U filmi „Sekula i njegove žene“ pokazala je gole grudi u sceni u kojoj je zavodila čuvenog Sekulu. Samo godinu dana kasnije objavila je album pod nazivom „Volim, volim“, a usledila su još dva muzička izdanja.

Bila zaljubljena u Kristijna Golubovića

Medenica je učestvovala u rijalitiju Farma, gde se zaljubila u Kristijana Golubovića. Ona je čak tada javno priznala da joj se "opasan momak" sviđa i neprestano je obletala oko njega. Toliko ga je opsedala da je i Kristijanu bilo naporno i morao je da bude grub prema njoj da bi ga ostavila na miru. Kamere su mogle da zabeleže kako mu masira stopala pred spavanje, u svakom trenutku mu je bila na usluzi.

Tukla se sa Vendi u emisiji

Inače, Medenica i Vesna Vukelić Vendi potukle su se svojevremeno tokom snimanja emisije "Pres pretres", a animozitet koji vlada između njih je odavno poznat javnosti.

Jasmina je svojevremeno je bila u žiži interesovanja javnosti zbog velike ljubavi sa pokojnim Dragoslavom Lazićem, režiserom i bivšim mužem Snežane Savić. Jasmina je bila ponosna na tu ljubav, a pričalo se da je upravo ona bila "jabuka razdora" između slavne glumice i režisera.

Pričalo se da je slavnoj glumici otela muža

- Ludo sam volela samo jednog muškarca u životu. Kada smo se razišli toliko mi je bilo teško da sam poželela da odem negde i da se nikad ne vratim. Taj muškarac je bio Dragoslav Lazić, bivši suprug glumice Snežane Savić. Kada su se oni razvodili, Dragoslav i ja smo se upoznali i to je bila prava ljubavna bajka, kakvu svaka žena može samo da poželi. Uvek ću ga voleti. Živeli smo osam godina zajedno. Iz te veze i strasti su nastale sve moje uloge. On je u neku ruku bio i srećan da nije sa Snežanom jer oni to nisu imali. Dragoslav mi je svako jutro ostavljao poruku na jastuku sa ružom na kojoj je pisalo: "Volim te najviše" - otkrila je u jednom intervjuu.

- Oni su se sudski razveli, a ja sam ga ubrzo posle toga upoznala. Ne želim da se plasira priča da sam ja rasturila njihov brak jer to nije istina - branila se Medenica od ovih navoda.

Ljubav Jasmine Medenice i Dragoslava Lazića bila je velika, pričala je ona, ali nije istrajala.

- Pukla je od ljubavi. Nismo mogli više da podnesemo tu strast i želju da stalno budemo zajedno. Tako nešto se desi samo jednom u životu. Ljubav je čudo. Vrela krv je opsesija koju malo ko doživi na pravi način u životu - ispričala je Medenica, koju mnogi pamte i po učešću u rijalitiju "Farma" i skandalima koje je tamo pravila.

