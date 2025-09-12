Slušaj vest

Filip Mitrović ponovo intrigira javnost. Ovoga puta napravio je totalnu poetnju. Na Jutjubu se pojavio snimak u kojem uplakani Mitrović leži nepomično, zavoji su svuda oko njega, a modrice jasno pokazuju koliko ga je ljubav povredila.

Neobičan spot

Pevač napravio pometnju Foto: Printskrin

 Brza reakcija 

Fanovi su odmah reagovali, a u komentarima su nizali poruke podrške. „Kako li je tvojoj duši sada?“, „Scena mi je raznela srce“, „Filip, jesi li dobro?“ – samo su neki od komentara fanova dirnutih njegovom ranjivošću.

Novi projekat

Pevač skreće pažnju na sebe Foto: Miodrag Marković, Printscreen/Instagram

Ipak, scena je deo spota za njegovu novu pesmu „Đubre“. Mitrović u njoj peva stihove „Zašto si veru za večeru prodala?“ i „Gledaj pravo, jer ti i ja se đubre odavno znamo“, očigledno iz ličnog iskustva, a spot ih vizuelno prenosi publici, prikazujući njegov emotivni slom i bol u svakoj sceni.

