POJAVIO SE SNIMAK KOJI STVARA KNEDLU U GRLU! Filip Mitrović nepomično leži u zavojima na podu, modrice prekrivaju telo, oči pune suza (VIDEO)
Filip Mitrović ponovo intrigira javnost. Ovoga puta napravio je totalnu poetnju. Na Jutjubu se pojavio snimak u kojem uplakani Mitrović leži nepomično, zavoji su svuda oko njega, a modrice jasno pokazuju koliko ga je ljubav povredila.
Neobičan spot
Brza reakcija
Fanovi su odmah reagovali, a u komentarima su nizali poruke podrške. „Kako li je tvojoj duši sada?“, „Scena mi je raznela srce“, „Filip, jesi li dobro?“ – samo su neki od komentara fanova dirnutih njegovom ranjivošću.
Novi projekat
Ipak, scena je deo spota za njegovu novu pesmu „Đubre“. Mitrović u njoj peva stihove „Zašto si veru za večeru prodala?“ i „Gledaj pravo, jer ti i ja se đubre odavno znamo“, očigledno iz ličnog iskustva, a spot ih vizuelno prenosi publici, prikazujući njegov emotivni slom i bol u svakoj sceni.