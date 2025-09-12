Slušaj vest

Uroš Stanić se poslednjih dana intenzivno spremao za novu sezonu rijalitija. On je uradio trepavice, preduge nokte, a pored toga je i napumpao usta i jegodice i uradio konturu brade.

Kako je pred ulazak u karantin otkrio, nije štedeo ni kada je garderoba u pitanju, pa je za stvari koje će nositi u Beloj kući dao čak 8.000 evra.

1/11 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Kurir, Pritnscreen/Instagram, Privatna Arhiva

- Za ulazak nosim Karleušine štikle i Karleušin kostim... Nekako ove sezone sam odlučio da dam sto posto sebe što se tiče izgleda i intervencija i garderobe. Uložio sam 8.000 evra u garderobu - rekao je Uroš, pa dodao:

- Nokte sam uradio zbog kostima, biće roze kostim. Jako sam uzbuđen, ulazim kao slobodan, mama je uz mene, Alibaba mi kupuje "Balensiaga" stvari, odlučio je da se otvori... Milica i Anita su došle da mi pomognu, ispratile su me i pokazale su kakve su mi drugarice.

Stanić je pred toga dodao da će Milici Veličković dati sav novac koji zaradi od tužbi.

- Unutra će biti svega, ali i dosta će se pričati o tužbama, te će mnogi morati da izlaze da se sude sa mnom. Milici Veličković ću dati sve što zaradim od Terze. Aktuelno je nekoliko tužbi, oko 20, u vrednosti od 2 miliona tako da će biti tu svega - rekao je Uroš.

1/5 Vidi galeriju UROŠ STANIĆ Foto: Preent Screen, Printskrin/Instagram

Uroš Stanić nakon izlaska iz "Elite 8" non-stop šokira pratioce promenama izgleda.

Stanić je nedavno napumpao usta i jagodice i uradio konturu lica botoksom, ali se tu nije zaustavio.

Uroš je sada otišao da uradi nokte i to ni manje ni više nego predugačke, pa se odmah pohvalio na Instagramu.

Mnogi ga savetuju da bolje potroši pare

1/10 Vidi galeriju Uroš Stanić snimio proces estetskog zahvata na licu Foto: Printscreen Instagram

Uroš je, inače, deo procedure koju je nedavno uradio na licu u salonu lepote okačio na društvene mreže, a pojedini su mušljenja da je pametnije mogao da uloži novac od rijalitija.

- Uroše, ne treba ti sve to. Mogao si drugačije te pare da potrošiš - bio je jedan od komentara na mreži "Iks".

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: