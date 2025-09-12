NOVI UČESNIK ELITE KOJEG SVI ZNAJU PO BURNIM SVAĐAMA POSTAJE ŽENA! Nadogradio ogromne nokte i šokirao: Na ulasku ću nositi Karleušine štikle i kostim...
Uroš Stanić se poslednjih dana intenzivno spremao za novu sezonu rijalitija. On je uradio trepavice, preduge nokte, a pored toga je i napumpao usta i jegodice i uradio konturu brade.
Kako je pred ulazak u karantin otkrio, nije štedeo ni kada je garderoba u pitanju, pa je za stvari koje će nositi u Beloj kući dao čak 8.000 evra.
- Za ulazak nosim Karleušine štikle i Karleušin kostim... Nekako ove sezone sam odlučio da dam sto posto sebe što se tiče izgleda i intervencija i garderobe. Uložio sam 8.000 evra u garderobu - rekao je Uroš, pa dodao:
- Nokte sam uradio zbog kostima, biće roze kostim. Jako sam uzbuđen, ulazim kao slobodan, mama je uz mene, Alibaba mi kupuje "Balensiaga" stvari, odlučio je da se otvori... Milica i Anita su došle da mi pomognu, ispratile su me i pokazale su kakve su mi drugarice.
Stanić je pred toga dodao da će Milici Veličković dati sav novac koji zaradi od tužbi.
- Unutra će biti svega, ali i dosta će se pričati o tužbama, te će mnogi morati da izlaze da se sude sa mnom. Milici Veličković ću dati sve što zaradim od Terze. Aktuelno je nekoliko tužbi, oko 20, u vrednosti od 2 miliona tako da će biti tu svega - rekao je Uroš.
Uroš Stanić nakon izlaska iz "Elite 8" non-stop šokira pratioce promenama izgleda.
Stanić je nedavno napumpao usta i jagodice i uradio konturu lica botoksom, ali se tu nije zaustavio.
Uroš je sada otišao da uradi nokte i to ni manje ni više nego predugačke, pa se odmah pohvalio na Instagramu.
Mnogi ga savetuju da bolje potroši pare
Uroš je, inače, deo procedure koju je nedavno uradio na licu u salonu lepote okačio na društvene mreže, a pojedini su mušljenja da je pametnije mogao da uloži novac od rijalitija.
- Uroše, ne treba ti sve to. Mogao si drugačije te pare da potrošiš - bio je jedan od komentara na mreži "Iks".
Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: