Majka voditelja Milana Miloševića, Rajka imala je zdravstvenih problema u prethodnom periodu, a sada joj se stanje popravilo.

Naime, Milan Milošević zbog ovih prelepih vesti nije mogao da sakrije sreću, pa se javno oglasio na svom profilu na Instagramu sa slikama svoje majke.

Majka Milana Miloševića
"Nakon 236 dana, nakon 236 noći. Nakon teške borbe iz koje izlazi kao pobednik. Njeno veličanstvo moja majka" - napisao je ponosno Milan, a njegovoj sreći sada nema kraja.

"Nikada nisam pamtio oca po lepim stvarima"

Milan Milošević u emisiji na Kurir TV Foto: Damir Dervišagić

Inače, Milan je u jednom podkastu otvoreno govorio o tome da je za razliku od majke, sa ocem imao minimalni kontakt.

- Nikada nisam pamtio oca po lepim stvarima. Mamu je tukao stalno! Ona se borila za nas. Radila je u njivi od sedam ujutru do sedam uveče. Kući je dolazila sa prstima krvavim od rada. Tako umornu, izmučenu otac ju je tukao s vrata. Bežali smo od njega kada vidimo da je pijan. Često smo spavali u kukuruzima.

Tu smo čekali da on pogasi svetla i zaspi da bismo mogli da odemo i mi u svoje krevete. Dešavalo se da namerno zaključa kuću i onda smo noć morali da provedemo napolju. Ćebe smo za svaki slučaj uvek držali u šupi da bismo imali čime da se pokrijemo ako je napolju hladno - rekao je voditelj ranije.

