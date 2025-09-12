Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica i voditeljka Kristina Spalević oštro je reagovala na izjavu Aleksandre Babejić, koja je najavila da će po ulasku u Elitu 9 raskrinkati mnoge.

Aleksandra Babejić stigla je u karantin pred početak Elite, a pred okupljenim medijima priznala je da joj je rastanak sa Kristijanom Golubovićem teško pao. Istakla je da sada neće spominjati Kristinu Spalević, ali je nagovestila da će u Beloj kući razvezati jezik, što je odmah izazvalo oštru reakciju Spalevićeve.

- Baš se radujem da čujem šta ovo "smeće" ima da priča o mom životu i kako je gazda spremio kerušu da laje – napisala je Kristina, dodajući:

- Dakle, sve što dotična bude izgovorila o meni, smatraću lično rečima Kristijana Golubovića i shodno tome ću se izjašnjavati i mačevati, ne sa njom, sa njim. Moj mir i spokoj, automatski, mir moje dece, neće niko remetiti, to vam dajem reč od danas pa zauvek - istakla je ona.

"Nikada nisam pomišljala da ćemo se odvojiti"

Kristina je za Kurir priznala da su se više puta svađali, ali da je ovoga puta sve drugačije.

- Mi smo se mnogo puta u životu posvađali, nikad nisam pomišljala da ćemo se odvojiti, međutim, desilo se mnogo loših stvari. Čim sam povukla ovako radikalan potez, sve je jasno, ali nikad ne reci nikad. Nikad ne bih pravila cirkus od svog života, pa da se vraćam na staro. Mogu da kažem da ne razmišljam o pomirenju. Meni je zasmetalo što se nije konsultovao sa mnom. Smatram da u svojim kolima treba da vozi svoju decu, a ne Aleksandru Babejić i kuče s kravatom.

