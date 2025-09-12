Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Aleksandra Subotić, nakon izlaska iz rijalitija pre nekoliko godina, posvetila se majčinstvu, svom jutjub kanalu i životu sa sadašnjim suprugom, biznismenom iz Novog Sada Pecom Raspopovićem.

"Deru nas sa cenama u Crnoj Gori"

Aleksandra je ovo leto otputovala u Crnu Goru, gde nije bila zadovoljna cenama iako živi život na visokoj nozi.

- Ja sam najgori fensić i volim da budem viđena na lepim mestima, ali ovde deru i nisu normalni. Ja poslednja to rekla da je iole normalno, ali ovde je: dobar dan ja sam ovca za šišanje, šta nudite? I ne daju ti ništa, ali ti to lepo platiš.

U poslednje vreme niko je ne viđa sa Pecom, baš kao ni sada.

- Peca ne voli da se snima ali je uvek tu. Nekako mama i Peca na smenu kao da sam večito pod roditeljskim nadzorom. Ako nije Peca, tu je mama da me čuva ili da me brani od udvarača velikih, kaže kroz osmeh.

Kako je u prošlosti bilo turbulentno između Ljube i zeta, otkrila je kako se slažu danas.

- Moja mama i Peca se posle svega, a svi znate šta je sve bilo, jako dobro slažu, i tata ga voli. Uvek sam ja donja u toj podeli, zet je najbolji i za jedno i drugo. Šta god uradim ne valja.

"Puna sam kao brod"

1/5 Vidi galeriju Starleta je bliska sa mamom i njenim partnerom Foto: Printscrean, Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram

Pričalo se da Aleksandra ima stanove na više lokacija, ali ona ističe da bi rado ispričala sve ali da ne sme.

- Ispašće da sam puna kao brod a i jesam, kaže kroz osmeh pa nastavlja:

- Ako se poredim sa tom rijaliti branšom ja sam najuspešnija u tom domenu i ponosna sam na to što sam se otrgla i što ne moram više da ulazim. Lepo živim ali dosta se trudim i nadam se da ću jednog dana stići da svetskih zvezda. Ja volim da pričam šta sve imam ali mi ne daju. Volela bih da imam stan u Crnoj Gori ali u kompleksu gde je Novak Đoković jer tamo imam osećaj kao da nisam u Crnoj Gori ali sve ostalo je ostalo u aut. Imala sam neko negativno iskustvo sa Novakom ali ne želim da podelim zbog deteta.

Subotićeva je svoj život promenila iz korena.

- Kada su deca u pitanju maksimalno sam posvećena i vaspitavam ih na drugačiji način od Srba. Želim da im usadim da je sve moguće i da budu ambiciozni, da znaju šta žele, razmazila sam ih. Evo moja Magdalena priča sa svima tu što prodaju, kulturna i ljubazna je, to svi mogu da potvrde. Želim da mi deca razmišljaju pozitivno. Sa druge strane sina koji je baš mali sam zaposlila kod Pecine drugarice. Postao je takav da mi traži 4 igračke dnevno, baca mi se i pravi scene kada neću da kupim. Sada bude pet šest sati u toj prodavnici, slaže magnete ali se oseća korisno i kada zaradi igračku to mu je doživljaj, ali i dalje sve traži.

"Čas sam jadnica, čas sam sponzoruša"

1/5 Vidi galeriju Viđena sa dečkom njene majke Foto: Kurir

Dok smo je gledali u rijalitiju gde se zabavljala sa Davidom Dragojevićem gledali smo razne scene.

- Nisam više ljubomorna kao što sam bila pre, u rijalitiju sam pravila razna čuda ali sam radila na sebi stvarno. I posle svega što sam prošla sa Pecom pokazalo se da sam najbolja opcija u njegovom životu, kaže Aleksandra osvrćući se na situaciju kada je bio uslikan sa Majom Marinković.

Aleksandra sada zarađuje od klipova koje snima, a kaže da je rijaliti iza nje. Sumnja i da bi je u želji da uđe podržao i Peca.

- Peca nikada nije podržavao taj rijaliti, protiv toga je. Ne bih mu dozvola da mi to ukine jer sam to ja. Od 16. godine sam medijski eksponirana i patim ako nisam eksponirana. Međutim sada se snimam za Jutjub, dosta su deca u mojim klipovima, zgodna majka sa decom privlači masu. Ciljna grupa mi je svet, Amerikanci i Nemci me prate. Mama me rodila sa 17 godina i onda stalno pitaju, svađaju se da li smo plastične ili lažemo. Sve mi je to top. Više mi se isplati tako da radim. Naši ljudi ne umeju da iskoriste popularnost na pravi način. Sve se ograniči da spavaš sa nekim u rijalitiju ili da muž prevari ženu, a ja sam više od toga. Volim rijaliti ali mi je postalo prosto. Fale nova lica. Da mene staviš na ulicu i učesnice zadnje tri sezone, meni će više prići.

Na pitanje šta bi Peca rekao da ga sada pozove i kaže da ulazi u rijaliti, odgovara.

- Iseli se iz stana, rekao bi, poludeo bi. Mislim, možda bi me podržao ali u ovom momentu kakvi su sada učesnici za mene ne bi bilo dobro i zdravo. Pre su ulazile osobe koje su htela da se dignu na viši nivo, a sada možeš samo da se raspravljaš sa ološem i gnjidom, a neću da spavam ni sa kim. Imala sam jednog dečka u rijalitiju i ne mogu ništa negativno da mi kažu. Ja danas imam 60 miliona posećenost na Instagramu. Nijedna osoba iz rijalitija, čak i sa kupljenim pratiocima, nema jači Instagram od mene jer ja imam preglede.

O vezi Gastoza i Anđele

1/38 Vidi galeriju Elita Elita 8 Finale Proglašenje pobednika Anđela Đuričić Gastoz Foto: Pink

- Gastoza znam kratko, nisam pratila ovu sezonu ali on je od početka bio najviše eksponiran, znalo se da će pobediti. Imao je on pozitivnu šmekersku priču, muva devojke. Ne znam ove sezone ta veza sa Anđelom. Nju znam mesec dana, tada se predstavljala kao pozitivna, drčna, mlada i lepa Crnogorka i na kraju sa Zvezdanom je sve upropastila, baš je bilo bedno i jadno, ne mogu da je podržim u tome. Nema težinu. Ljudi misle da su ti ljudi zvezde, a oni ulaze zato što nema pas za šta da ih ujede napolju.

"Nikad dobra nisam bila"

- Svesna sam sebe danas i da se kidam i trudim da zaradim. Kada sam bila sa bivšim momkom iz rijalitija-bila sam jadnica jer on prodaje girose, a sada sam sponzoruša. Nikad nisam dobra. Da me zanima njihovo mišljenje, ne zanimaju me. Poenta je da ja budem srećna, imam visoke apetite a ne da idem iz rijalitija u rijaliti. Ulažu toliko u fizički izled, desetine hiljada evra, a onda budu sa klošarima i šljamom. Na kraju spava sa indijancem koji nema para za kiflu. Ne kažem da neko ko nema para, da je manje vredan da me ne popljuju sada zbog ovoga, ali u današnje vreme svako može da se trudi da radi, a oni nisu sposobni da snime reklamu.

Subotićeva oplela po rijaliti učesnicima

- Tamo ljudi nisu hrabri, najveće ludilo je bilo kada su Mini tapšali što je priznala da je prostitutka. Ubica nije manje ubica što je priznao. Naši ljudi su patrijarhalni, a tamo gomila idiota koji tapšu.

Peca kuka kad smršam

1/12 Vidi galeriju ALEKSANDRA SUBOTIĆ POKAZALA VILU KOJU JE DOBILA OD MUŽA! Sve pršti od luksuza: Spa centar, teretana... Peca Vijagra nije štedeo Foto: printscreen YT

- Ne znam koliko sam smršala jer kada sam bila ogromna nisam stajala na vagu i danas mi je neprijatelj. Ogledalo je bolje. Mama je uvek teža od mene, a sva je u mišićima. Peca kuka kada sam baš smršala: kuku majko iz Etiopije žena, a kada se ugoji opet. Voli na sredini. Stalno mi zamera što se šminkam dva sata, a kada izađem bez šminke priča da će svi misliti da sam bolesna. Kada čuje fen ježi se.

Aleksandra kaže da voli svake zime da ode u Dubai, a da joj je ove godine želja da za rođendan ode u Monako.

kurir.rs/blic

