OGLASIO SE KOŠARKAŠ S KOJIM JE KARLEUŠA RASKINULA! Okrenuo joj leđa u teškom trenutku i poslao joj šok poruku, a evo kakve vesti je sa svima sad podelio (FOTO)
Pop diva Jelena Karleuša stavila je tačku na odnos sa košarkašem Nikolom Jovanovićem, sa kojim je mediji povezuju već mesecima.
Jelena Karleuša nedavno je rešila otvoreno da progovori o svemu i, kako navodi, okrenuo joj je leđa u veoma teškom trenutku.
Nikola se o ovoj temi nije oglašava, a sada je osvanuo video na njegovom Instagramu kojim je najavio odlazak iz Srbije.
On je, naime, potpisao ugovor za novi klub i to u Fransuskoj, a na mrežama su mu mnogi čestitali.
Jelena je na društvenoj mreži nedavno otkrila da je na spisku njenih razočaranja i mladi košarkaš Nikola Jovanović.
"Sećate se one priče od letos da sam u vezi sa onim košarkašem. Kad sam javno rekla u jednoj rečenici da provodimo vreme zajedno, čovek mi je napisao da "ne želi da sva mržnja pređe sa mene na njega" i nikad se više nije javio. A vala ni ja njemu. Niti bilo kome drugom sa mog dugačkog spiska razočaranja", bila je iskrena Jelena.
Dugo je ćutala o vezi s njim
Jelena je posle spekulacija priznala da je u vezi sa mladim košarkašem.
- Nikola Jovanović ne želi da bude deo javnog etra i on doživi svaki put na pominjanje njegovog imena veliki stres. On je veliki dečko u svakom smislu, ali bih poštovala njegovu odluku da bude van svetla reflektora. Divan je momak i provodim lepe trenutke sa njim. On ima preko dva metra, dva i po. Avatar je, ogroman je - rekla je JK u podkastu kod Bokija 13 u Skoplju.
Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: