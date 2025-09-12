Slušaj vest

Pop diva Jelena Karleuša stavila je tačku na odnos sa košarkašem Nikolom Jovanovićem, sa kojim je mediji povezuju već mesecima.

Jelena Karleuša nedavno je rešila otvoreno da progovori o svemu i, kako navodi, okrenuo joj je leđa u veoma teškom trenutku.

Nikola se o ovoj temi nije oglašava, a sada je osvanuo video na njegovom Instagramu kojim je najavio odlazak iz Srbije.

On je, naime, potpisao ugovor za novi klub i to u Fransuskoj, a na mrežama su mu mnogi čestitali.

1/8 Vidi galeriju Nikola Jovanović u Crnoj Gori Foto: Instagram

Jelena je na društvenoj mreži nedavno otkrila da je na spisku njenih razočaranja i mladi košarkaš Nikola Jovanović.

"Sećate se one priče od letos da sam u vezi sa onim košarkašem. Kad sam javno rekla u jednoj rečenici da provodimo vreme zajedno, čovek mi je napisao da "ne želi da sva mržnja pređe sa mene na njega" i nikad se više nije javio. A vala ni ja njemu. Niti bilo kome drugom sa mog dugačkog spiska razočaranja", bila je iskrena Jelena.

Dugo je ćutala o vezi s njim

1/11 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Kurir, Pritnscreen/Instagram, Privatna Arhiva

Jelena je posle spekulacija priznala da je u vezi sa mladim košarkašem.

- Nikola Jovanović ne želi da bude deo javnog etra i on doživi svaki put na pominjanje njegovog imena veliki stres. On je veliki dečko u svakom smislu, ali bih poštovala njegovu odluku da bude van svetla reflektora. Divan je momak i provodim lepe trenutke sa njim. On ima preko dva metra, dva i po. Avatar je, ogroman je - rekla je JK u podkastu kod Bokija 13 u Skoplju.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: