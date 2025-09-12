Slušaj vest

Mimi Mercedez, poznata srpska reperka, u jednom potkastu ispričala je kako je svoj hit "Kleopatra" napisala pod dejstvom nedozvoljenih supstanci.

- Ovo je sve krenulo tako bezazleno jer smo mi stalno igrale karte tad. Ceo naš život se vrteo oko karata. Prvi put u životu smo probale spid tako što smo igrale karte, nismo htele da prestanemo. Kupile smo spid da bismo duže igrale karte. Da li vi to razumete? - započela je Mimi.

- Osim toga što se sve lepo rimuje uredno, idemo, bre, u najgore opcije, najgore rezultate, ali mora da bude ta drama, zvezda momenat. Kleopatra je vatreni znak, ja sam previše jaka za brak. To je period kad je nas radio sirotinjski ponos. Dok nemamo toliko para za svoj kokain, ne želimo da ga pomirišemo - ispričala je Mimi u podkastu "Ispod nule" i šokirala javnost.

Ko je dečko Mimi Mercedez

Dečko Mimi Mercedez je mladi reper Aleksandar Gavrić koji se predstavlja kao TNG (skraćeno od "Taj neki gas").

TNG je još uvek "svež" na sceni, snimao je sa Surreal-om, Rouzijem i drugim izvođačima, a nedavno je počeo da sarađuje i sa Basivitijem.

