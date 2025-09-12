Slušaj vest

Pevač Ljuba Perućica i njegova supruga Katarina Kolozeus žive u pravom luksuzu, a njihov dom pruža neverovatan pogled na ceo Beograd.

Na svom Instagram profilu, Katarina je podelila video snimak koji je privukao veliku pažnju. Na snimku se vidi bazen koji se nalazi na krovu njihove kuće, a ona je zabeležila trenutke uživanja u romantičnoj atmosferi tokom noći.

"Kuća", napisala je Katarina uz objavu, jasno potvrdivši da njihov porodični dom poseduje bazen.

"Ništa više od Boga ne tražim"

Podsetimo, Ljuba i Katarina su nedavno dobili ćerku Katju. Kako je tada objavljivao na društvenim mrežama, sve vreme je bodrio u sobi, a onda i sa njom otišao u porođajnu salu da prisustvuje tom činu.

"Bogu hvala i beba i mama su zdrave, 10/10. Bio sam na porođaju, a i posle porođaja sam išao da budemo svi troje zajedno. Sada sam došao da se napijem kao čovek. Ne postoje reči koje mogu da objasne trenutak kada ti na svet dođe nešto što je samo tvoje i niko ne može da ti oduzme. Imao sam neverovatnu želju da imam ćerku. Sada imam i sina i ćerku i ne mogu ništa više od Boga da tražim", rekao je on nakon rođenja ćerke, pa dodao:

"Ime smo odredili prvog dana. Za devojčicu smo oduvek znali da želimo da bude Katja i tako je i ostalo", poručio je pevač tada za domaće medije.

